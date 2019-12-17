Evde bakım ücreti yatan iller tam liste 17 Aralık! Evde bakım ücreti ne kadar?

Evde bakım ücreti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından on binlerce kişiye ödeniyor. Aylık olarak ödenen maaşlar illere göre sıra ile dağıtılıyor. Evde bakım hizmeti verenleri rahatlatan ödemelerin yatıp taymadığını binlerce kişi merak ediyor. Bazı illerin ödemeleri yapıldı. Sorgulama işlemini SMS ve E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Peki, evde bakım ücreti ne kadar? Evde bakım parası alma şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları ve evde bakım ücreti yatan iller...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 13:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





