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TİSK ve Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklamaları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün TİSK'in ev sahipliğinde toplandı. Taraflar değerlendirmelerde bulunurken, toplantıyı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yönetti. Toplantıda TÜİK'in asgari ücretliler için mutfak tespitine de yer verildi. TÜİK'in tespit ettiği rakamlar kamuoyuyla paylaşıldı. Asgari ücret için TİSK'in yüzde 12 zam teklif edeceği belirtiliyordu. TİSK bu iddiaları yalanladı ve teklifini son toplantıda komisyona sunacağını aktardı. Türk-İş ise 2 bin 578 TL'den aşağı bir rakamı istemediğini her platformda aktarıyor. Toplantının ardından TİSK ve Türk-İş cephesinden art arda açıklamalar geldi. 7 milyonu aşkın asgari ücretli heyecanla yeni yılda yapılacak zammı araştırıyor. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 15:52
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TİSK ve Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklamaları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
TİSK ve Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklamaları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, TİSK'in ev sahipliğinde dün saat 14.00'te bir araya geldi. 3'üncü toplantıda taraflar pazarlıklara başlarken, Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret için rakam belirledi. TÜİK'in rakamı toplantıya sunuldu. TÜİK, asgari ücretle çalışan orta işçinin 2 bin 86, ağır işçinin ise 2 bin 331 TL aylık harcama tutarına ihtiyacı olduğunu aktardı. Türk-İş 2 bin 578 TL'nin altında bir pazarlığa yanaşmayacağını aktarmış, TİSK ise yüzde 12 zam oranını şartlı olarak verebileceği öne sürülmüştü. Peki, 2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte detaylar...

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TİSK ve Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklamaları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
TİSK ve Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklamaları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

TÜİK'TEN ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM

Asgari ücret görüşmelerinde Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık ortalama harcama tutarını belirledi ve rakamı komisyona iletti. Komisyona iletilen rakam, ağır işler için 2 bin 331 TL oldu. Orta işler içinse 2 bin 86 TL olarak bildirildi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? VİDEO

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TİSK ve Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklamaları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
TİSK ve Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklamaları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

TÜRK-İŞ YÜZDE 27 ZAM İSTİYOR

Sendikalar 2020 yılı zam görüşmeleri öncesi birlik kararı almıştı. Komisyonda yer alan en büyük işçi sendikası Türk-İş, 2 bin 578 TL'nin altında pazarlık etmeyeceklerini ifade etmiş, işçinin fedakarlık yapmayacağını aktarmıştı.

ASGARİ ÜCRETTE İLK RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI - VİDEO

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TİSK ve Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklamaları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
TİSK ve Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklamaları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret 4'üncü toplantı sonrası belli olacak. 4'üncü toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Taraflar son rakamları iletecek, hükümet fikrini ortaya koyacak ve rakam belli olacak. Komisyondan uzlaşma çıkmaz ise Hakem Heyeti devreye girecek.

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TİSK ve Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklamaları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
TİSK ve Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklamaları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Ancak ilk asgari ücretin 1 Ocak'ta yatması gerekiyor. Bu nedenle asgari ücret görüşmelerinin 31 Aralık'tan önce sonlanması ve rakamın netleşmesi gerekli. 4'üncü toplantının tarihi şu an için belli değil.