TİSK ve Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklamaları! Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün TİSK'in ev sahipliğinde toplandı. Taraflar değerlendirmelerde bulunurken, toplantıyı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yönetti. Toplantıda TÜİK'in asgari ücretliler için mutfak tespitine de yer verildi. TÜİK'in tespit ettiği rakamlar kamuoyuyla paylaşıldı. Asgari ücret için TİSK'in yüzde 12 zam teklif edeceği belirtiliyordu. TİSK bu iddiaları yalanladı ve teklifini son toplantıda komisyona sunacağını aktardı. Türk-İş ise 2 bin 578 TL'den aşağı bir rakamı istemediğini her platformda aktarıyor. Toplantının ardından TİSK ve Türk-İş cephesinden art arda açıklamalar geldi. 7 milyonu aşkın asgari ücretli heyecanla yeni yılda yapılacak zammı araştırıyor. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 15:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





