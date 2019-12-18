İŞKUR'dan anneye 7200 TL harçlık!

İŞKUR, işsiz anneleri çalışma hayatına katmak için bir proje geliştirdi. Proje kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve çalışmak isteyen annelere eğitim verilecek. Verilecek eğitim süresinde kadınlar belli alanlarda uzmanlaşacak. 3 ay sürecek olan eğitimlerde toplamda 7 bin 200 TL harçlık verilecek. 'İşte Anne Projesi' kısa sürede büyük ilgi görürken, binlerce kişi başvuru şartları ve detaylarını araştırıyor. Peki, İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsiz anne harçlık şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 18.12.2019 14:09Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 14:12