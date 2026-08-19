Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Aldatıcı reklamlara 218 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kurulun 13 Ağustos'taki toplantısında 105 dosya incelenirken, mevzuata aykırı bulunan 87 dosyaya toplam 32 milyon 683 bin 631 TL idari para cezası verildi. 2026'nın ilk sekiz ayında uygulanan toplam ceza ise 218 milyon 478 bin 14 TL'ye ulaştı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicilerin bilgi ve deneyim eksikliklerinden yararlanan, güveni zedeleyen ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Kurulun 13 Ağustos 2026'da gerçekleştirdiği 372'nci toplantısında 105 dosya ele alındı. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 87 dosya için toplam 32 milyon 683 bin 631 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Böylece 2026'nın ilk sekiz ayında yaklaşık 26 bin başvuru değerlendirilirken, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle verilen toplam idari para cezası 218 milyon 478 bin 14 TL oldu.

TÜKETİCİ YORUMLARINI ENGELLEYEN ŞİRKETE 2,1 MİLYON TL CEZA Reklam Kurulunun gündemindeki dosyalardan biri, internet sitelerinde yayımlanan tüketici yorumlarına ilişkin oldu. Satın alınan bir ürün hakkında tüketici tarafından yapılan yorumun somut bir gerekçe gösterilmeksizin şirketin belirlediği kurallara aykırı olduğu yönündeki genel ifadeyle yayımlanmaması haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi.