Özel okullarda 'kırtasiye' oyunu: 200 bin TL'lik fatura
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel okullarda ders kitabı satışını yasaklamasına rağmen, bazı okullar bu yasağı "kırtasiye paketi" kılıfıyla delmeye devam ediyor. Velilerden 50 bin ile 200 bin TL arasında fahiş ücretler talep eden okullar, itiraz eden velileri "İsterseniz çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz" diyerek tehdit ediyor.
Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken özel okulların skandalları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen okul servisi skandalından sonra şimdi de kırtasiye vurgunu velileri isyan ettirdi.
Milli Eğitim Bakanlığının kitap satış yasağını kırtasiye masrafı kılıfıyla delen özel okullar, velilerden 50 bin TL'den başlayıp 200 bin liraya kadar ücret talep ediyor. Bu duruma itiraz eden veli ise çocuğunun okuldan alınması tahdidiyle karşı karşıya kalıyor.
BAKANLIK YASAKLAMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda özel okulların etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücretlerinde hizmet maliyetini aşan oranlarda bedel talep edildiğini tespit ederek inceleme ve soruşturma başlatmıştı.
Bunun ardından yönetmelikte değişikliğe giden bakanlık, özel okullarda ders kitabı adı altında hiçbir ücret alınamayacağını açıkça belirtmişti. Düzenlemenin ardından özel okullarda da bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının okutulması zorunlu hale getirildi.
VELİYE DAYATMA
Ancak bazı okullar kitap, yardımcı kaynak ve eğitim materyallerini kırtasiye masrafı adı altında paketleyerek velilere sunuyor. Yani bu yolla yasaklanan kitap satış ücreti, kırtasiye, eğitim materyali gibi farklı adlarla velilere dayatılıyor.