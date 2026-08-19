Üstelik bu fatura bu yıl 50 bin TL'den başlıyor. Bazı özel okullarda 100, bazıları 120, bazıları 150 bin TL istiyor. Hatta bu faturayı 200 bin TL'ye kadar çıkaran özel okullar dahi bulunuyor. Buna itiraz eden veli ise özel okulun, "İsterseniz çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz" şeklinde tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Çocuğunu okuldan almak istemeyen veliler de bu dayatmaya boyun eğiyor.

CEZA DEVEDE KULAK Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre geçen yıl yapılan yönetmelik değişikliğine rağmen özel okullar bu kitapları hala nasıl satabiliyor? Bu soruyu sorduğumuz, isminin açıklanmasını istemeyen bir özel okul öğretmeni, "Evet, kitap ücreti almak yasak. Bunun için okula ceza da kesiliyor. Ancak kitaptan elde edilen karın yanında bu ceza çok cüzi kalıyor. Bu nedenle özel okullar kitap satışını sürdürüyor" dedi. Konuyla ilgili okullara da uyarı geldiğini aktaran öğretmen satışların hala sürdüğünü aktardı.

KIRTASİYECİLER DE İSYANDA! Uygulamadan yalnızca veliler değil, kırtasiyeciler de rahatsız. Kırtasiyeciler, okulların milyonluk eğitim paketlerini kırtasiye adı altında satmasının sektörü zan altında bıraktığını belirtiyor. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, özel okulların bu kalemi kırtasiye masrafı adı altında sunmasından dolayı rahatsız olduklarını söyledi.

Keresteci, "Kitapların, kırtasiye ürünlerinin ve farklı eğitim materyallerinin tek bir paket içerisinde toplu olarak satılması nedeniyle çok yüksek rakamlar telaffuz ediliyor. Ardından da bu rakamın tamamı sanki kırtasiye harcamasıymış gibi değerlendiriliyor. Böyle olunca kamuoyunda 'kırtasiye çok pahalı' şeklinde bir algı oluşabiliyor. Kitabın fiyatı başka, kırtasiye ürününün fiyatı başka, diğer eğitim materyallerinin bedeli başka. Bunların tamamının tek bir rakam altında toplanıp 'kırtasiye paketi' şeklinde değerlendirilmesi sektörümüz açısından doğru bir tablo ortaya koymuyor" dedi.