İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural
İnternet alışverişlerinde 1 Ağustos itibarıyla yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığının hayata geçireceği düzenlemeyle indirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına, influencer paylaşımlarından tüketici yorumlarına kadar birçok alanda tüketiciyi koruyacak 10 yeni kural yürürlüğe girecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından dijitalleşmeyle birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması amacıyla hazırlanan ve 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor.
Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında uygulanacak 10 yeni kuralı kamuoyuyla paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hedefli reklamcılıktan yapay zekâ ile oluşturulan reklamlara, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan tanıtımlardan indirimli satış reklamlarına kadar birçok alanda tüketiciyi koruyacak yeni uygulamalar hayata geçirilecek. İşte 1 Ağustos itibarıyla internet alışverişlerinde uygulanacak 10 yeni kural:
1- ÇOCUKLARA HEDEFLİ REKLAM YASAKLANDI
Düzenlemeyle çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklandı.
Hedefli reklamcılıkta da tüketicilere daha fazla kontrol imkanı getirildi. Reklam verenler, reklamın hangi kriterler kullanılarak tüketiciye gösterildiğine ve söz konusu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay ulaşılabilir bilgileri tüketicilere sunmak zorunda olacak.
2- INFLUENCER REKLAMLARINA YENİ KURAL
Kamuoyunda "influencer" olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin paylaşımlarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.
Buna göre sosyal medya etkileyicilerinin herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde etmesi halinde paylaşımın reklam niteliğinde olduğunun açıkça anlaşılması gerekecek. Bu paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibarelerinin kullanılması zorunlu olacak.
3- İNDİRİMLİ SATIŞLARDA 10 GÜN KURALI
İndirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltabilecek fiyat gösterimlerine karşı da yeni kurallar uygulanacak.
İndirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyat, üzeri çizilerek indirimden önceki fiyat olarak gösterilebilecek.
Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Tüketiciye indirim veya başka bir fayda sağlanmasını belirli bir şarta bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacak.