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İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İnternet alışverişlerinde 1 Ağustos itibarıyla yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığının hayata geçireceği düzenlemeyle indirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına, influencer paylaşımlarından tüketici yorumlarına kadar birçok alanda tüketiciyi koruyacak 10 yeni kural yürürlüğe girecek.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural 1

Ticaret Bakanlığı tarafından dijitalleşmeyle birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması amacıyla hazırlanan ve 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural 2

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında uygulanacak 10 yeni kuralı kamuoyuyla paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hedefli reklamcılıktan yapay zekâ ile oluşturulan reklamlara, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan tanıtımlardan indirimli satış reklamlarına kadar birçok alanda tüketiciyi koruyacak yeni uygulamalar hayata geçirilecek. İşte 1 Ağustos itibarıyla internet alışverişlerinde uygulanacak 10 yeni kural:

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural 3

1- ÇOCUKLARA HEDEFLİ REKLAM YASAKLANDI

Düzenlemeyle çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklandı.

Hedefli reklamcılıkta da tüketicilere daha fazla kontrol imkanı getirildi. Reklam verenler, reklamın hangi kriterler kullanılarak tüketiciye gösterildiğine ve söz konusu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay ulaşılabilir bilgileri tüketicilere sunmak zorunda olacak.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural 4

2- INFLUENCER REKLAMLARINA YENİ KURAL

Kamuoyunda "influencer" olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin paylaşımlarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.

Buna göre sosyal medya etkileyicilerinin herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde etmesi halinde paylaşımın reklam niteliğinde olduğunun açıkça anlaşılması gerekecek. Bu paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibarelerinin kullanılması zorunlu olacak.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural 5

3- İNDİRİMLİ SATIŞLARDA 10 GÜN KURALI

İndirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltabilecek fiyat gösterimlerine karşı da yeni kurallar uygulanacak.

İndirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyat, üzeri çizilerek indirimden önceki fiyat olarak gösterilebilecek.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Tüketiciye indirim veya başka bir fayda sağlanmasını belirli bir şarta bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacak.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural 6

4- YASA DIŞI ŞANS OYUNLARININ REKLAMLARI YASAK

Fal, medyum ve astrologlar tarafından verilen hizmetlerin reklamlarına yönelik kuralların yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına ilişkin reklam yasağının kapsamı da genişletildi.

Bakanlık, yasa dışı şans oyunlarının reklamlarını da yasak kapsamına aldı.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural 7

5- ŞİKAYET PLATFORMLARINDA 48 SAAT DÖNEMİ

Tüketici şikayetlerinin yayımlandığı platformlarda satıcı veya sağlayıcılara tanınan cevap süresi de kısaltıldı.

Şikayet yayımlanmadan önce satıcı veya sağlayıcının açıklama yapması ya da cevap vermesi için tanınan süre 72 saatten 48 saate indirildi. Bu süre içerisinde cevap verilmemesi halinde tüketici değerlendirmesi doğrudan yayımlanabilecek.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural 8

6- YAPAY ZEKÂ İLE HAZIRLANAN REKLAMLARA DÜZENLEME

Yeni dönemin dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zekâ ile hazırlanan reklamlar oldu.

Reklamlarda yapay zekâ teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi durumunda bunun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.

Gerçek bir kişinin yapay zekâ teknolojileri kullanılarak oluşturulan dijital kopyasının bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği izlenimini verdiği ya da tavsiye ettiği izlenimi oluşturacak reklamlarda kullanılması ise yasaklandı.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural 9

7- "ÇEVRE DOSTU" İFADESİNE SINIRLAMA

Çevresel hassasiyetlerin reklamlarda istismar edilmesini önlemek amacıyla da yeni hükümler getirildi.

Çevresel beyan içeren reklamlarda "çevre dostu" gibi genel nitelikteki kavram ve ifadelerin herhangi bir açıklama yapılmadan kullanılması yasaklandı. Çevresel beyanların mal veya hizmetlerin yaşam döngüsünün hangi aşamasına ilişkin olduğunun belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Reklamlarda belirtilen çevresel sertifika ve onayların da yetkili kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınan belgelerle ispatlanması gerekecek.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural 10

8- TAKVİYE EDİCİ GIDA REKLAMLARINA YENİ KURAL

Takviye edici gıdaların normal beslenme kapsamında tüketilen gıdaların yerine geçtiği izlenimini oluşturacak şekilde reklamının yapılması yasaklandı.

Takviye edici gıdalar için sağlık beyanı kapsamındaki hususlar hariç olmak üzere karşılaştırmalı reklam yapılmasına ise imkan tanındı.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural 11

9- AKADEMİK ÜNVANLAR YANILTICI ŞEKİLDE KULLANILAMAYACAK

Ticari reklam ve ilanlarda tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla akademik unvanların yanıltıcı ve aldatıcı biçimde kullanılamayacağına ilişkin hüküm de Yönetmeliğe eklendi.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural 12

10- TÜKETİCİ YORUMLARINA DOĞRULAMA ŞARTI

Yeni düzenleme, internet ortamındaki tüketici değerlendirmelerine ilişkin kriterleri de değiştirdi.

Satın alma sürecinin doğrulanmasının mümkün olmadığı mecralardan alınan tüketici değerlendirmeleri yayımlanamayacak.

Değerlendirmelerin mal, hizmet, teslimat, satıcı veya sağlayıcı gibi farklı başlıklar altında ayrı ayrı yayımlanması halinde ise bu değerlendirmelerin tümüne aynı alanda açık, anlaşılır, ayırt edilebilir ve kolay ulaşılabilir şekilde yer verilmesi zorunlu olacak.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural 13
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