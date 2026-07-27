İnternet alışverişlerinde yeni dönem: İndirimli satışlardan yapay zekâ reklamlarına 10 yeni kural

Fal, medyum ve astrologlar tarafından verilen hizmetlerin reklamlarına yönelik kuralların yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına ilişkin reklam yasağının kapsamı da genişletildi.

Şikayet yayımlanmadan önce satıcı veya sağlayıcının açıklama yapması ya da cevap vermesi için tanınan süre 72 saatten 48 saate indirildi. Bu süre içerisinde cevap verilmemesi halinde tüketici değerlendirmesi doğrudan yayımlanabilecek.

Gerçek bir kişinin yapay zekâ teknolojileri kullanılarak oluşturulan dijital kopyasının bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği izlenimini verdiği ya da tavsiye ettiği izlenimi oluşturacak reklamlarda kullanılması ise yasaklandı.

Yeni dönemin dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zekâ ile hazırlanan reklamlar oldu.

7- "ÇEVRE DOSTU" İFADESİNE SINIRLAMA

Çevresel hassasiyetlerin reklamlarda istismar edilmesini önlemek amacıyla da yeni hükümler getirildi.

Çevresel beyan içeren reklamlarda "çevre dostu" gibi genel nitelikteki kavram ve ifadelerin herhangi bir açıklama yapılmadan kullanılması yasaklandı. Çevresel beyanların mal veya hizmetlerin yaşam döngüsünün hangi aşamasına ilişkin olduğunun belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Reklamlarda belirtilen çevresel sertifika ve onayların da yetkili kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınan belgelerle ispatlanması gerekecek.