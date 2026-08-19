Fikri internetten gördü 10 kat daha fazla kazandı: “Dünyanın en pahalısı, işçiliği de çok az”

Batman'da internette gördüğü safran bitkisini merak ederek üretime başlayan çiftçi Mehmet Salih Demir, ilk denemesinin ardından ekim alanını 800 metrekareye çıkardı. Demir, safranın getirisinin diğer ürünlerden yaklaşık 10 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde yaşayan çiftçi Mehmet Salih Demir, internette gördüğü safran bitkisini merak ederek başladığı deneme ekiminden yüksek verim aldı. İlk yıl 10 metrekarelik küçük bir alanda safran yetiştiren Demir, elde ettiği başarılı sonucun ardından bu yıl üretim alanını 800 metrekareye çıkardı.

Mevcut fıstık ve üzüm bahçesindeki boş alanları değerlendiren Mehmet Salih Demir, safran ekimi sayesinde aynı araziden üç ayrı ürün geliri elde etmeyi başardı. Safranın işçiliğinin fıstık ve üzüme kıyasla çok daha kolay ve keyifli olduğunu belirten üretici, safranın getirisinin ise diğer ürünlere göre yaklaşık 10 kat daha fazla olduğunu ifade etti.

Poyraz köyünü ziyaret eden Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kenan Atalay ve ziraat mühendisleri, safran üretimi yapan çiftçi Mehmet Salih Demir'i arazisinde incelemelerde bulunarak tebrik etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, alternatif ürün yetiştiriciliği yapan üreticilere teknik ve birikim anlamında ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATLARINDAN BİRİ Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kenan Atalay, "Köyümüzde fıstık bağlarının arasında safran bitkisini entegre etmiş bir çiftçimizin safran ekimini gerçekleştiriyoruz. Safran dünyanın en pahalı baharatı olarak geçer. Çok zahmetsiz ve az su isteyen bir bitkidir. Getirisi yüksek, işçiliği de çok azdır. Bakanımızın da belirttiği gibi 'ekmedik bir karış toprak kalmasın' düsturuyla burada hem fıstıklarımızın hem de bağlarımızın arasında safran ekimini gerçekleştirerek birim alandan en yüksek verimi almayı hedefliyoruz" dedi.