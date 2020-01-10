Tek fırsat TOKİ değil! Ev alana 30 bin TL hibe! Ev alana hibe desteği şartları neler?

Ev almak isteyenlere müjde üstüne müjde geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm vatandaşları ev sahibi yapmak için seferberlik ilan edileceğini ifade etmişti. Erdoğan bu kapsamda 100 bin sosyal konut projesini müjdeledi. Projenin başvuruları 15 Aralık'tan itibaren alınmaya başlandı. Başvurular 5 gün sonra sona erecek. TOKİ'ye 1 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Bu başvurular nedeniyle umutsuz olan vatandaşlara başka fırsatlar da sunuluyor. Ev alan vatandaşa 30 bin TL hibe veriliyor. Paralar ilk kez bu yıl hesaplara yatmaya başladı. Peki, Ev alana hibe desteği şartları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 12:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





