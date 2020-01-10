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Tek fırsat TOKİ değil! Ev alana 30 bin TL hibe! Ev alana hibe desteği şartları neler?

Ev almak isteyenlere müjde üstüne müjde geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm vatandaşları ev sahibi yapmak için seferberlik ilan edileceğini ifade etmişti. Erdoğan bu kapsamda 100 bin sosyal konut projesini müjdeledi. Projenin başvuruları 15 Aralık'tan itibaren alınmaya başlandı. Başvurular 5 gün sonra sona erecek. TOKİ'ye 1 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Bu başvurular nedeniyle umutsuz olan vatandaşlara başka fırsatlar da sunuluyor. Ev alan vatandaşa 30 bin TL hibe veriliyor. Paralar ilk kez bu yıl hesaplara yatmaya başladı. Peki, Ev alana hibe desteği şartları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 12:45
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Tek fırsat TOKİ değil! Ev alana 30 bin TL hibe! Ev alana hibe desteği şartları neler?

Devlet tüm vatandaşları ev sahibi yapmak için harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seferberlik başladı. TOKİ, 1,5 yılda 100 bin sosyal konut için ilk kazmayı vuracak. Başvurular 1 milyonu aştı, son başvuruya ise 5 gün kaldı. TOKİ'den ev alma şartını yerine getiremeyenlere 30 bin TL hibe desteği fırsatı sunuluyor. Bu yıl ilk ödemelerin yapıldığı konut hesabı uygulamasına büyük ilgi var. Devlet desteği 5 bin TL'Den fazla artmış durumda. Peki, Ev alana hibe desteği şartları neler? İşte tüm detaylar...

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Tek fırsat TOKİ değil! Ev alana 30 bin TL hibe! Ev alana hibe desteği şartları neler?

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ İLE DEV FIRSAT SUNULDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her yıl en az 100 bin sosyal konut yapılacağını duyurdu. Erdoğan'ın müjdelediği uygulamanın ilki için başvurular 2019'un sonunda alınmaya başlandı.15 Aralık'tan itibaren alınan başvuralara ilgi çığ gibi büyüdü. Başvurular 1 milyonu aştı. 5 gün içinde başvurmayan kuraya katılamayacak.

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Tek fırsat TOKİ değil! Ev alana 30 bin TL hibe! Ev alana hibe desteği şartları neler?

TEK FIRSAT TOKİ DEĞİL

TOKİ projelerinin bulunduğu yerlerde oturmak istemeyen veya şartları yerine getiremeyen vatandaşlar için başka cazip fırsatlar da yok değil. Bunların başında devletin hibe desteği sunduğu konut hesabı uygulaması var. Konut hesabına 30 bin TL'yi aşan ibe desteği veriliyor.

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Tek fırsat TOKİ değil! Ev alana 30 bin TL hibe! Ev alana hibe desteği şartları neler?

EV ALANA 30 BİN TL DESTEK

Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı yeni yılda artıyor. 5 yıl birikim yapan ilk evini aldığında 30 bin lira alabilecek. 5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek.

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Tek fırsat TOKİ değil! Ev alana 30 bin TL hibe! Ev alana hibe desteği şartları neler?

Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara ilk evini aldıklarında devlet katkısı verilmesini içeren konut hesabında tutarlar, yeni yılda yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında artacak.