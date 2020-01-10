Son 5 gün! TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları için süre azalıyor. 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla başlayan sosyal konut başvurularında 1 milyon rakamı aşıldı. Büyük ilgi gören proje için belirlenen başvuru süresi 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla sona erecek. Başvuru aşamasının ardından kura aşamasına geçilecek. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi 81 ilde 1,5 yılda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Projenin tamamlanmasının ardından yeniden 100 bin konut için çalışma başlatılacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinden ev almak isteyenlerin kalan 5 gün içinde belirlenen başvuru ücretini ödeyerek işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Kura sonunda hak kazanamayanların ödedikleri başvuru ücreti geri ödenecek. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları.

Giriş Tarihi: 10.01.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 10:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





