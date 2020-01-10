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Son 5 gün! TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları için süre azalıyor. 16 Aralık 2019 tarihi itibarıyla başlayan sosyal konut başvurularında 1 milyon rakamı aşıldı. Büyük ilgi gören proje için belirlenen başvuru süresi 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla sona erecek. Başvuru aşamasının ardından kura aşamasına geçilecek. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi 81 ilde 1,5 yılda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Projenin tamamlanmasının ardından yeniden 100 bin konut için çalışma başlatılacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinden ev almak isteyenlerin kalan 5 gün içinde belirlenen başvuru ücretini ödeyerek işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Kura sonunda hak kazanamayanların ödedikleri başvuru ücreti geri ödenecek. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları.

Giriş Tarihi: 10.01.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 10:13
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Son 5 gün! TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları çığ gibi büyüyor. 100 bin konut için, 10 katı aşan başvuru yapıldı. Resmi rakamlara göre 1 milyon barajı çoktan aşıldı. Sosyal konut projesine henüz başvurmayanların 5 günü kaldı. 16 Aralık 2019 itibarıyla başlayan başvurular, 15 Ocak 2020 itibarıyla sona erecek. TOKİ başvurularının sona ermesiyle kura aşamasına geçilecek. 100 bin sosyal konut için hak sahipleri belirlenecek ve proje başlayacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi 1,5 yılda tamamlanacak. 240 aya kadar vadelerle ödeme yapılacak. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar? İşte A'dan Z'ye TOKİ 100 bin sosyal konut projesi...

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Son 5 gün! TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?

ASLAN PAYI İSTANBUL'UN

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde aslan payı Megakent İstanbul'un oldu. İstanbul projenin yüzde 10'una denk gelen 10 bin konuta sahip olacak. 10 bin konut Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla'da yapılacak.

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Son 5 gün! TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?

1,5 YILDA TESLİM EDİLECEK

TOKİ 100 bin sosyal konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdelemişti. Erdoğan'ın müjdesinin ardından başvurular başladı. Başkan Erdoğan, dar gelirlileri ev sahibi yapma konusunda kararlılıklarına vurgu yaparak, "Her yıl en az 100 bin sosyal konut yapılacak" dedi. Başkan Erdoğan, TOKİ evlerinin 1,5 yılda sahiplerine teslim edilmesi talimatını verdi.

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Son 5 gün! TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?

PEŞİNAT NE KADAR OLACAK?

Ucuz toplu konut projeleri kapsamında 100 bin sosyal konut inşa edecek olan TOKİ, bu konutları aylık 894 liradan başlayan taksitlerle satışa sunacak. 240 ay vadelik taksitler için yüzde 10'luk bir peşinat talep eden TOKİ, evleri 2+1 75-85 metrekare ve 3+1 100 metrekare olarak inşa edecek.

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Son 5 gün! TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde yapılacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?

0,49 FAİZ İLE 240 AYA KADAR VADE

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.