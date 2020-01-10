3000 TL maaşla KPSS şartsız 546 belediye işçisi alınacak! İŞKUR belediye işçisi alım başvurusu nasıl yapılır?

KPSS şartsız personel alım ilanları büyük ilgi görüyor. Onlara bir yenisi daha eklendi. Bazı belediyeler İŞKUR üzerinden 546 personel alacak. Personel alımlarında KPSS şartı yer almıyor. İŞKUR belediye işçişi alımı ile ilgili ilan kısa sürede binlerce kişinin radarına girdi. 546 personelden biri olmak isteyen adaylar başvuru şartları ve şeklini araştırıyor. Başvuru tarihini kaçırmamak için elini çabuk tutmak isteyen vatandaşların arayışı hız kazandı. Peki, İŞKUR belediye işçisi alım başvurusu nasıl yapılır? Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak 3000 TL maaşla KPSS şartsız 546 belediye işçi alım ilanı ile ilgili detayları derledik. İşte İŞKUR belediye işçisi alım şartları ve başvuru yolları...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 12:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





