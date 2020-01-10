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3000 TL maaşla KPSS şartsız 546 belediye işçisi alınacak! İŞKUR belediye işçisi alım başvurusu nasıl yapılır?

KPSS şartsız personel alım ilanları büyük ilgi görüyor. Onlara bir yenisi daha eklendi. Bazı belediyeler İŞKUR üzerinden 546 personel alacak. Personel alımlarında KPSS şartı yer almıyor. İŞKUR belediye işçişi alımı ile ilgili ilan kısa sürede binlerce kişinin radarına girdi. 546 personelden biri olmak isteyen adaylar başvuru şartları ve şeklini araştırıyor. Başvuru tarihini kaçırmamak için elini çabuk tutmak isteyen vatandaşların arayışı hız kazandı. Peki, İŞKUR belediye işçisi alım başvurusu nasıl yapılır? Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak 3000 TL maaşla KPSS şartsız 546 belediye işçi alım ilanı ile ilgili detayları derledik. İşte İŞKUR belediye işçisi alım şartları ve başvuru yolları...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 12:15
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3000 TL maaşla KPSS şartsız 546 belediye işçisi alınacak! İŞKUR belediye işçisi alım başvurusu nasıl yapılır?

2020 yılında iş arayanlara İŞKUR'dan binlerce fırsat sunuldu. İŞKUR aracılığı ile kamu ve özel sektörde onlarca işçi alımı gerçekleştiriliyor. İŞKUR ilanlarını her gün güncellerken ilkokul mezunundan, üniversite mezununa kadar onlarca seçenek var. Sürekli işçi alımlarının yanı sıra, dönemsel işler de mevcut. İŞKUR iş ilanları arasında en büyük ilgiyi görenlerden biri de 546 belediye işçisi alımı... Peki, İŞKUR belediye işçisi alım başvurusu nasıl yapılır? İşte KPSS şartsız 546 belediye işçisi alımı ve detaylar...

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3000 TL maaşla KPSS şartsız 546 belediye işçisi alınacak! İŞKUR belediye işçisi alım başvurusu nasıl yapılır?

546 PERSONEL ALIMININ YAPILACAĞI YERLER

İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı kısmından yayımlanan duyurularda , alım yapan belediyeler ve başvuru son günleri şu şekilde;

Muğla MUTTAŞ Muğla Kent Hiz. Tur. Taş. Tic. A.Ş. 30.12.2019

İstanbul MATEĞ Maltepe Eğt. Danış. Hizm. A.Ş. 29.01.2020

Aydın Arya Tur. Tes. A.Ş. 31.12.2019

Ankara Tübitak Sage Pers. Alımı 26.12.2019

Ankara TÜBİTAK SAGE 06.01.2020

Ankara TÜBİTAK SAGE 30.12.2019

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3000 TL maaşla KPSS şartsız 546 belediye işçisi alınacak! İŞKUR belediye işçisi alım başvurusu nasıl yapılır?

Ankara Tübitak Başkanlığı Personel Alımı 06.01.2020

İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 16.01.2020

Yalova Kaytazdere Belde Turz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 23.12.2019

İzmir Dikili Jeotermal Gıda Tur. Teks.Tic. San. A.Ş. 23.12.2019

İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. engelli alım ilanı 18.01.2020

Çanakkale Geyikli Beld. Pers. Ltd. Şti. 25.12.2019

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Pers. A.Ş. 27.12.2019

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşl. Pers. Alımı 23.12.2019

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3000 TL maaşla KPSS şartsız 546 belediye işçisi alınacak! İŞKUR belediye işçisi alım başvurusu nasıl yapılır?

Aydın Koçarlı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 23.12.2019

Aydın Koçarlı Menderes Gıda Turizm Eğlence Sanayi ve Tic.A.Ş. 23.12.2019

Bursa BESAŞ Bursa Ekmek Besin San. Tic. A.Ş. 23.12.2019

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.12.2019

Aydın Buharkent Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.12.2019

Erzincan Kemah SYDV 27.12.2019

Bursa BURULAŞ A.Ş. 23.12.2019

Manisa Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. 24.12.2019

Bursa BESAŞ Bursa Ekmek Besin San. Tic. A.Ş. Sat. Mağ. Pers. 23.12.2019

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3000 TL maaşla KPSS şartsız 546 belediye işçisi alınacak! İŞKUR belediye işçisi alım başvurusu nasıl yapılır?

Kırklareli Lüleburgaz KHGB 23.12.2019

Kırklareli Kofçaz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 24.12.2019

Bartın ULUBEL İmar İnş. Kült. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 24.12.2019

İzmir İZELMAN Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 23.12.2019

Kars Bel. İnş. Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 26.12.2019

Kars Belediyesi BELTAŞ A.Ş. 23.12.2019

Diyarbakır Eğil Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 24.12.2019

Bolu Gökçesu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.12.2019