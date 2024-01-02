Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024? ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2024!

"Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sosyal yardım alan vatandaşlar, 2024 yılında uygulanacak zam oranını merakla bekliyor. Her yıl düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, yeni yılla birlikte memur zammı ve asgari ücret zammı gibi faktörlere bağlı olarak güncelleniyor. Peki, evde bakım parası ne kadar, kaç lira olacak? İşte zamlı maaş hesaplamaları...