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Haberler Galeri Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024? ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2024!

Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024? ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2024!

"Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sosyal yardım alan vatandaşlar, 2024 yılında uygulanacak zam oranını merakla bekliyor. Her yıl düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, yeni yılla birlikte memur zammı ve asgari ücret zammı gibi faktörlere bağlı olarak güncelleniyor. Peki, evde bakım parası ne kadar, kaç lira olacak? İşte zamlı maaş hesaplamaları...

Giriş Tarihi: 02.01.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 06:39
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Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024? ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2024!

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, sosyal destek ödemesi alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarına yapılacak zam oranını heyecanla beklemeye başladı. Bu ödemeler, genellikle memur zammı hesaplamalarına bağlı olarak belirleniyor. Peki, evde bakım parası ne kadar, yüzde kaç zam geldi? İşte habern detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024? ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2024!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Buna göre, asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Bu önemli gelişmenin ardından, evde bakım maaşı olarak bilinen engelli sosyal yardım ödemesinin ne kadar olacağı ise merak konusu haline geldi.

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Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024? ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2024!

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK 2024?

Sosyal destek ödemesi alan vatandaşların gözü kulağı memur zammı hesaplamasında olacak. 6 aylık enflasyon memurlar ve emeklilerin maaş artışlarını belirliyor. Burada nihai memur zam oranı da sosyal yardımları doğrudan etkiliyor.

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Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024? ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2024!

Yani sosyal yardımlar yani 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi ödemelerde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşına yapılan zam kadar yükseliyor.

Örneğin 6 aylık memur zam oranı yüzde 50 olarak olunca sosyal yardımlar da benzer şekilde artacak.

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Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024? ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2024!

EVDE BAKIM MAAŞI ŞU AN NE KADAR?

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların maaşı 3912 lira, yüzde 70 ve üzeri olanların maaşı 5685 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 3790 lira oldu.