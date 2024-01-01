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Haberler Galeri 1 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu! 7.500 TL üzeri maaş alana 10 bin TL + 2.000 TL! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme...

1 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu! 7.500 TL üzeri maaş alana 10 bin TL + 2.000 TL! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme...

Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya müjde geldi! Emekli maaş zammının netleşmesine sayılı günler kala, bankalar promosyon yarışına girmiş durumda. Emekliler, dul ve yetimler için özel olarak düzenlenen banka promosyonları, 2024 yılında da ilgi görüyor. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel emekli promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 01.01.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 17:15
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1 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu! 7.500 TL üzeri maaş alana 10 bin TL + 2.000 TL! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme...

Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 2024 yılı Ocak ayında başlayan kampanyalarda, emekliler, dul ve yetimler için özel avantajlar sunuluyor. Bazı bankaların duyurduğu kampanyalara göre, hem yeni emekli olanlar hem de halihazırda emekli aylığı alanlar için 10 bin ve 12.750 TL'ye varan promosyon imkanları bulunuyor. İşte yeni miktarlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu! 7.500 TL üzeri maaş alana 10 bin TL + 2.000 TL! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme...

2024 OCAK GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMELERİ!

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 10.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.000 TL chip-para ile birlikte Toplamda 12.000 TL Ödül Fırsatı!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

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1 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu! 7.500 TL üzeri maaş alana 10 bin TL + 2.000 TL! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme...

Promosyon Detayları:

0 - 3.499 TL Arası Maaş Alanlara:

◾SGK Promosyon Tutarı: 3.000 TL
◾Ek Promosyon Tutarı: 3.000 TL
◾Toplam Promosyon Tutarı: 6.000 TL

3.500 TL - 7.499 TL Arası Maaş Alanlara:

◾SGK Promosyon Tutarı: 3.500 TL
◾Ek Promosyon Tutarı: 3.500 TL
◾Toplam Promosyon Tutarı: 7.000 TL

7.500 TL - 9.999 TL Arası Maaş Alanlara:

◾SGK Promosyon Tutarı: 4.500 TL
◾Ek Promosyon Tutarı: 4.500 TL
◾Toplam Promosyon Tutarı: 9.000 TL

10.000 TL ve Üzeri Maaş Alanlara:

◾SGK Promosyon Tutarı: 5.000 TL
◾Ek Promosyon Tutarı: 5.000 TL
◾Toplam Promosyon Tutarı: 10.000 TL

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1 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu! 7.500 TL üzeri maaş alana 10 bin TL + 2.000 TL! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme...

ING BANK

ING Bank, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine özel düzenlediği kampanya ile dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında, SGK emekli maaşını ING'ye taşıyan müşterilere maaş tutarlarına göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'na ek olarak 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyon fırsatı ile toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanma şansı sunuluyor.

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1 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu! 7.500 TL üzeri maaş alana 10 bin TL + 2.000 TL! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

◾3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
◾3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
◾7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
◾10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,