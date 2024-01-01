1 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu! 7.500 TL üzeri maaş alana 10 bin TL + 2.000 TL! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme...

Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 2024 yılı Ocak ayında başlayan kampanyalarda, emekliler, dul ve yetimler için özel avantajlar sunuluyor. Bazı bankaların duyurduğu kampanyalara göre, hem yeni emekli olanlar hem de halihazırda emekli aylığı alanlar için 10 bin ve 12.750 TL'ye varan promosyon imkanları bulunuyor. İşte yeni miktarlar...