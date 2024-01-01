01 Ocak 2024, Pazartesi
1 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu! 7.500 TL üzeri maaş alana 10 bin TL + 2.000 TL! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme...
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya müjde geldi! Emekli maaş zammının netleşmesine sayılı günler kala, bankalar promosyon yarışına girmiş durumda. Emekliler, dul ve yetimler için özel olarak düzenlenen banka promosyonları, 2024 yılında da ilgi görüyor. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel emekli promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 17:15
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