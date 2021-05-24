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Haberler Galeri Taşeron ve kamu işçisini ilgilendiriyor! TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim, seyyanen zam...

Taşeron ve kamu işçisini ilgilendiriyor! TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim, seyyanen zam...

Taşeron ve kamu işçisinin heyecanla beklediği maaş zammı için görüşmeler başlıyor. Yaklaşık 700 bin işçinin 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi hazırlıklar tamamlanadı. Konfederasyonlar ortak taleplerini hazırladı. Şimdi ise gözler yapılacak zam oranına çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçisinin TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum nedir? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 10:18
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Taşeron ve kamu işçisini ilgilendiriyor! TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim, seyyanen zam...

Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammı ne kadar olacak? 700 binden fazla işçinin 2020-2021 döneminde maaşlarına yapılacak zam oranını belirleneceği TİS görüşmeleri başlıyor. Türk-İş ve Hak-İş tarafından mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerin hazırlandığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de maaş zammı oldu Peki, taşeron ve kamu işçisinin TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taşeron ve kamu işçisini ilgilendiriyor! TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim, seyyanen zam...

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Türk-İş ve Hak-İş, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı. Konfederasyonların bunu kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunması bekleniyor. Taleplerin sunulmasıyla pazarlık süreci başlayacak.

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Taşeron ve kamu işçisini ilgilendiriyor! TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim, seyyanen zam...

700 BİN İŞÇİSİN MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Kurulan komisyonlar ile üye sendikalarının görüş ve taleplerini toplayan konfederasyonlar, daha sonra mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı.

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Taşeron ve kamu işçisini ilgilendiriyor! TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim, seyyanen zam...

Sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının da aralarında olduğu talepler, kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.

Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayacak pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

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Taşeron ve kamu işçisini ilgilendiriyor! TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim, seyyanen zam...

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Taşeron işçilere her altı aylık dönemde yüzde 4 zam yapılması kararı alınmıştı. Bazı dönemlerde maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirten işçiler, yüzdelik dilim zammının yapılmasını talep etmişti. Bu gelişmelerin ardından taşeron işçi maaş zammı için adımlar atıldı. Ahaber.com.tr olarak araştırdığımız son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Seyyanen zamlar için ise 1108 TL ödeme yapılması tahminler arasında.