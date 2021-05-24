Taşeron ve kamu işçisini ilgilendiriyor! TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim, seyyanen zam...

Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammı ne kadar olacak? 700 binden fazla işçinin 2020-2021 döneminde maaşlarına yapılacak zam oranını belirleneceği TİS görüşmeleri başlıyor. Türk-İş ve Hak-İş tarafından mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerin hazırlandığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de maaş zammı oldu Peki, taşeron ve kamu işçisinin TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum nedir? İşte cevaplar...