700 bin kamu işçisinin maaş zammı belli oluyor! 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak?

Taşeron ve kamu işçisinin heyecanla beklediği maaş zammı için görüşmeler başlıyor. Yaklaşık 700 bin işçinin 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi hazırlıklar tamamlanadı. Konfederasyonlar ortak taleplerini hazırladı. Şimdi ise gözler yapılacak zam oranına çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçisinin TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum nedir? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

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