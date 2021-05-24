Emekli zammı son durum: SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

Emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'luların heyecanla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Yılın ilk dört aylık enlasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam oranı şekillenmeye başladı. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, beklenti anketine göre zam oranının yüzde 7.66 olması bekleniyor. Emekli zammı için son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç lira olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 11:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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