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Haberler Galeri Emekli zammı son durum: SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

Emekli zammı son durum: SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

Emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'luların heyecanla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Yılın ilk dört aylık enlasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam oranı şekillenmeye başladı. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, beklenti anketine göre zam oranının yüzde 7.66 olması bekleniyor. Emekli zammı için son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç lira olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 11:50
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Emekli zammı son durum: SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

Emekli maaşı ne kadar olacak? Ramazan Bayramı ikramiyelerini bu ay ceplerine koyan emekliler şimdi de temmuz zammını bekliyor. Enflasyon verilerinin belirleyici olacağı maaş zammında ipuçları gelmeye başladı. Yeni maaş zammı için iki veri kaldı. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Peki, 2021 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç lira olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zammı son durum: SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

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Emekli zammı son durum: SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

YENİ MAAŞLAR NASIL OLACAK?

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2.155 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2.551 liraya yükselecek.

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Emekli zammı son durum: SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.

Temmuz zammının %7,66 olması durumunda emekli maaşları şu şekilde olacak:

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Emekli zammı son durum: SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

Mevcut Emekli Maaşı %7.66 Zamlı Emekli Maaşı

1.500 TL 1.615 TL
1.750 TL 1.884 TL
2.000 TL 2.153 TL
2.250 TL 2.422 TL
2.500 TL 2.691 TL
2.750 TL 2.960 TL
3.000 TL 3.229 TL