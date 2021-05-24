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Son dakika | Ev sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Kritik yasa teklifi Meclis'te
Son dakika haberi... Ev sahibi olan herkesi yakından ilgilendiren önemli yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Bun göre; ev sahiplerine yönelik matrah alt sınırı 2016 yılı için 9 bin 400 lira, 2017 yılı için 9 bin 960 lira, 2018 yılı için 10 bin 580, 2019 yılı için 11 bin 240 lira ve 2020 yılı için de 12 bin 740 liradan az olamayacak.
Giriş Tarihi: 24.05.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 09:11
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