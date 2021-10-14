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Ayda 100 TL ödeyerek ikinci emeklilik mümkün! Üstelik 10 yıl yetiyor! Çalışan, çalışmayan herkese fırsat...

Çalışanlar açısından emeklilik için brçok önemli unsur bulunuyor. Emeklilik sisteminde yapılan yeni değişiklikler vatandaşlara duyuruluyor. Çalışanlar açısından sadece SGK'dan değil ikinci bir emeklilik imkanı da var. Çalışma fırsatı bulamayanlar da isterse isteğe bağlı ayda 100 TL ödeyerek ikinci emeklilik kazanabilir. Üstelik sistemde 10 yıl kalarak bu haktan kolaylıkla yararlanabiliyorsunuz. Böylelikle çalışan çalışmayan herkese çifte emeklilik imkanı doğmuş oluyor. İşte, İkinci emekli maaşı için yapılması gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2021 19:12
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Ayda 100 TL ödeyerek ikinci emeklilik mümkün! Üstelik 10 yıl yetiyor! Çalışan, çalışmayan herkese fırsat...

Ayda 100 TL ödeyerek ikinci emeklilik mümkün. Üstelik 10 yıl yetiyor. Çalışan, çalışmayan herkese fırsattan yararlanabiliyor. Milyonlarca çalışan emekli olmak için gün sayıyor. Yapılan yeni düzenlemeler ile emekliliğin yolu açılıyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor. Böylelilikle emekli olduktan sonra çalışan biri çifte maaş imkanına kavuşuyor. Diğer yandan ikinci emeklilik içinde fırsat doğmuş oluyor. İşte, çifte emeklilik için aranan şartlar...

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Ayda 100 TL ödeyerek ikinci emeklilik mümkün! Üstelik 10 yıl yetiyor! Çalışan, çalışmayan herkese fırsat...

YAŞ VE PRİM ŞARTI VAR

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl yaş ve prim şartı bulunuyor. İşe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler genellikle 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7 bin gün de prim ödemek lazım.

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Ayda 100 TL ödeyerek ikinci emeklilik mümkün! Üstelik 10 yıl yetiyor! Çalışan, çalışmayan herkese fırsat...

ÜÇ MAAŞ ALABİLİRSİNİZ

Çalışanlar SGK'dan emekli olmak için bu şartları yerine getirmek zorunda. Bazı istisnalar erken emeklilik sağlasa da genellikle yaş ve prim şartı öne çıkıyor. Ancak ülkemizde tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) önemli bir avantaj olarak fırsatlar da sunuyor. Sistem 10 yıllık bir sürede ikinci emeklilik ve emekli maaşı sağlarken devlet katkıları da birikimlerin artmasını sağlıyor.

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Ayda 100 TL ödeyerek ikinci emeklilik mümkün! Üstelik 10 yıl yetiyor! Çalışan, çalışmayan herkese fırsat...

Böylece çalışanlara hem sosyal güvenlik kurumundan hem de BES'ten emekli olarak çifte emeklilik fırsatı da sunulmuş oluyor. Öyle ki 2000 ve sonrasında işe girmiş olanlar çalışırken öncelikle BES'ten emekli olup daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine dolayısıyla ikinci maaşlarına da kavuşacaklar.

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Ayda 100 TL ödeyerek ikinci emeklilik mümkün! Üstelik 10 yıl yetiyor! Çalışan, çalışmayan herkese fırsat...

Üstelik emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak. BES'ten emeklilik için veya toplu para için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak yeterli oluyor.