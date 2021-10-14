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Ayda 100 TL ödeyerek ikinci emeklilik mümkün! Üstelik 10 yıl yetiyor! Çalışan, çalışmayan herkese fırsat...
Çalışanlar açısından emeklilik için brçok önemli unsur bulunuyor. Emeklilik sisteminde yapılan yeni değişiklikler vatandaşlara duyuruluyor. Çalışanlar açısından sadece SGK'dan değil ikinci bir emeklilik imkanı da var. Çalışma fırsatı bulamayanlar da isterse isteğe bağlı ayda 100 TL ödeyerek ikinci emeklilik kazanabilir. Üstelik sistemde 10 yıl kalarak bu haktan kolaylıkla yararlanabiliyorsunuz. Böylelikle çalışan çalışmayan herkese çifte emeklilik imkanı doğmuş oluyor. İşte, İkinci emekli maaşı için yapılması gerekenler...