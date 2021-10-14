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Haberler Galeri Şimdi alıp 2022’de ödemeye başlayın! Bankadan bankaya değişiyor! Acil paraya ihtiyacınız varsa…

Şimdi alıp 2022’de ödemeye başlayın! Bankadan bankaya değişiyor! Acil paraya ihtiyacınız varsa…

Bankalar vatandaşlara uygun faizlerle ihtiyaç kredisi veriyor! Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar banka kredisini tercih ediyor. Bazı bankalar 3 ay erteleme imkanı sağlıyor. Böylelikle ilk kredi ödemesi 2022'de oluyor. Bankalar kredi faiz oranlarını sık sık güncelliyor. Ödeme planları da bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. 10 bin TL kredi için 24 ay vade de veriliyor. Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank ve diğer bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi. Ödeme planı yaparken faiz oranlarına dikkat etmek gerekiyor.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 14:37
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Şimdi alıp 2022’de ödemeye başlayın! Bankadan bankaya değişiyor! Acil paraya ihtiyacınız varsa…

Ülkemizde birçok banka; uygun faizli, uzun vadeli ve ertelemeli kredi imkanı sağlıyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi çektiğiniz takdirde ilk taksit 2022'ye denk geliyor. Böylelikle nakit ihtiyacınızı giderebilir ve geri öderken de zorlanmadan rahat bir nefes alabilirsiniz. İhtiyaç kredisi faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank ve diğer bankaların ihtiyaç kredilerine haberimizden ulaşabilirsiniz!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şimdi alıp 2022’de ödemeye başlayın! Bankadan bankaya değişiyor! Acil paraya ihtiyacınız varsa…

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,55

Aylık taksit tutarı: 513 TL 27 kuruş

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Şimdi alıp 2022’de ödemeye başlayın! Bankadan bankaya değişiyor! Acil paraya ihtiyacınız varsa…

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,63

Aylık taksit tutarı: 526 TL 8 kuruş

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Şimdi alıp 2022’de ödemeye başlayın! Bankadan bankaya değişiyor! Acil paraya ihtiyacınız varsa…

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,55

Aylık taksit tutarı: 520 TL 36 kuruş

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Şimdi alıp 2022’de ödemeye başlayın! Bankadan bankaya değişiyor! Acil paraya ihtiyacınız varsa…

GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 2,00

Aylık taksit tutarı: 552 TL 97 kuruş