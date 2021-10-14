Şimdi alıp 2022’de ödemeye başlayın! Bankadan bankaya değişiyor! Acil paraya ihtiyacınız varsa…

Bankalar vatandaşlara uygun faizlerle ihtiyaç kredisi veriyor! Acil nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar banka kredisini tercih ediyor. Bazı bankalar 3 ay erteleme imkanı sağlıyor. Böylelikle ilk kredi ödemesi 2022'de oluyor. Bankalar kredi faiz oranlarını sık sık güncelliyor. Ödeme planları da bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. 10 bin TL kredi için 24 ay vade de veriliyor. Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank ve diğer bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi. Ödeme planı yaparken faiz oranlarına dikkat etmek gerekiyor.