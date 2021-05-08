SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında ne kadar zam alacak | Yeni maaşlar 2605 TL oluyor

2021 SSK emekli Temmuz zammı ne kadar olacak | Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zam miktarlarında. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, geriye 2 veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek.

Takvim Giriş Tarihi: 08.05.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 07:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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