08 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında ne kadar zam alacak | Yeni maaşlar 2605 TL oluyor

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında ne kadar zam alacak | Yeni maaşlar 2605 TL oluyor

2021 SSK emekli Temmuz zammı ne kadar olacak | Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zam miktarlarında. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, geriye 2 veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek.

Takvim
Giriş Tarihi: 08.05.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 07:53
  • 1
  • 14
SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında ne kadar zam alacak | Yeni maaşlar 2605 TL oluyor
Bayram ikramiyelerine kavuşan emekliler, gözünü Temmuz zammına çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında ne kadar zam alacak | Yeni maaşlar 2605 TL oluyor
Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor.
  • 3
  • 14
SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında ne kadar zam alacak | Yeni maaşlar 2605 TL oluyor
Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.
  • 4
  • 14
SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında ne kadar zam alacak | Yeni maaşlar 2605 TL oluyor
Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu.
  • 5
  • 14
SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında ne kadar zam alacak | Yeni maaşlar 2605 TL oluyor
Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti.