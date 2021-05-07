Bankalar tek tek açıkladı, fırsat geldi! 90 gün yok, faiz ise cabası! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, TEB, Garanti...

YAPI KREDİ 3 AY ÖDEMESİZ KREDİ FIRSATI

Yapı Kredi, müşterilerine artan ihtiyaçları için 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası sunuyor. Kredi kullananlar bireysel ihtiyaç kredisi geri ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor. Kampanyaya katılmak isteyen Yapı Kredi müşterileri başvurularını evden çıkmadan Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Bu doğrultuda, Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyasının seçilmesi yeterli olacak.