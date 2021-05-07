Bankalar tek tek açıkladı, fırsat geldi! 90 gün yok, faiz ise cabası! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, TEB, Garanti...
Bankalardan kredi çekeceklere müjdeli haber geldi. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Pandemi döneminde bazı bankalar ödemeleri 3 ay sonra kabul ediyor. Hal böyle olunca nakite ihtiyacı olan vatandaşların ihiyaçları karşılanmış oluyor. 3 ay ödemesiz kredi veren bankaları haberimizde derledik. Akbank'ın KOBİ'lere destek olmak amacıyla sunduğu kredi, 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi başvuruları için geçerli. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, TEB, Garanti ihtiyaç kredisi...
Giriş Tarihi: 07.05.2021
23:48
Bankalar tek tek açıkladı, fırsat geldi. 90 gün yok, faiz ise cabası. Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, TEB, Garanti ihtiyaç kredi oranları merak ediliyor. 3 ay ödemesiz kredi şartları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankaların kredi ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Her banka değişik faiz oranı uyguluyor. İşte kredi kullanmayı düşünenler için 3 ay geri ödemesiz kredi kullanımı sağlayan bankalar ve kredi ayrıntılarını haberimizde derledik. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, TEB, Garanti ihtiyaç kredi oranları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
YAPI KREDİ 3 AY ÖDEMESİZ KREDİ FIRSATI
Yapı Kredi, müşterilerine artan ihtiyaçları için 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası sunuyor. Kredi kullananlar bireysel ihtiyaç kredisi geri ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor. Kampanyaya katılmak isteyen Yapı Kredi müşterileri başvurularını evden çıkmadan Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
Bu doğrultuda, Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyasının seçilmesi yeterli olacak.
QNB FİNANSBAKN'TAN 3 AY ERTELEMELİ KREDİ
QNB Finansbank kredi kullanmayı düşünen müşteriler için harekete geçti. Dev banka resmen duyurdu. Avantajlı koşullarda kredi imkanı sunuluyor. İsteyen herkes 3 ay ertelemeli tüketici kredisine başvuruda bulunabiliyor. Finansbank 'İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.' sloganı ile nakit ihtiyacı olanlara kredi fırsatı sunuyor.
ING'DEN KREDİ FIRSATI!
ING de 3 ay ödemesiz kredi veren bankalar arasında yer alıyor. Acil ihtiyaçlar için kurtarıcı nitelikteki ödeme ertelemeli kredi vatandaşların kullanımına sunuldu. Bankadan kredi paketinin detayları ile ilgili açıklama geldi. 500 bin TL'ye kadar olan krediler için faiz oranı yüzde 1,54 olarak belirlendi. 36 aya kadar vade imkanı da bulunuyor.
TEB'DEN RAMAZAN FIRSATI
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı öncesi KOBİ'lere özel yeni bir kampanya başlattı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ Destek Kredisi ile TEB, KOBİ'lere 3 ay geri ödemesiz, 36 ay vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor.
TEB, 15 yılı aşkın süredir "Danışman Banka" anlayışıyla KOBİ'lerin gelişmesine ve rekabette güçlenmesine destek veriyor. Salgın sürecinin hızlandırdığı otomasyon ve dijital dönüşüm alanlarında da KOBİ'lere en iyi müşteri deneyimini sunmayı hedefleyen TEB, bu dönemde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan KOBİ'lere finansal desteğin yanı sıra ürün ve işlem fırsatları da sağlıyor.