23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SSK- Bağkur'luya ek kazanç müjdesi açıklandı! Emeklinin hesaplarına o tarihte yatacak! 2023 Ekim güncel ödeme miktarları...

SSK- Bağkur'luya ek kazanç müjdesi açıklandı! Emeklinin hesaplarına o tarihte yatacak! 2023 Ekim güncel ödeme miktarları...

Emekli vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi! 5 bin TL bayram ikramiyesi sonrası bankalar promosyon yarışına girdi! En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselirken gözler, Ocak ayında yapılacak olan emekli zammına çevrildi. Emekli promosyonları ise beklenen 2024 Ocak ayındaki emekli zammı öncesinde bankalar tarafından güncellendi. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte, güncel ödeme miktarları 2023!

Giriş Tarihi: 23.10.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 06:32
  • 1
  • 15
SSK- Bağkur’luya ek kazanç müjdesi açıklandı! Emeklinin hesaplarına o tarihte yatacak! 2023 Ekim güncel ödeme miktarları...

Emekliye müjde son dakika açıklandı! Ödemeler yükseldi! Milyonlarca emekli vatandaş, yeni yıla yaklaşırken en çok merak ettiği konulardan biri olan maaşlarına yapılacak zam haberlerini heyecanla bekliyor. Özellikle en düşük emekli maaşının çift hanelere çekilmesi ve emekli vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi konusu, gündemde önemli bir yer tutuyor. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin netleşmesinin ardından, gözler zamlı maaş hesaplamalarına çevrildi. Öte yandan bankalar da promosyon miktarlarını duyurmaya başladı. İşte, Ekim ayı güncel promosyon ödeme tutarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
SSK- Bağkur’luya ek kazanç müjdesi açıklandı! Emeklinin hesaplarına o tarihte yatacak! 2023 Ekim güncel ödeme miktarları...

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

Haziran ayında gelen emekli zammının ardından bankalar emekli promosyon ödemelerinde gündelleme yapmıştı. Ocak ayında yapılacak emekli zammının ardından kamu ve özel bankaların emekli promosyon ödemelerinde artış yapması bekleniyor.

  • 3
  • 15
SSK- Bağkur’luya ek kazanç müjdesi açıklandı! Emeklinin hesaplarına o tarihte yatacak! 2023 Ekim güncel ödeme miktarları...

YAPIKREDİ

9.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

1 Eylül 2023 – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenir.

  • 4
  • 15
SSK- Bağkur’luya ek kazanç müjdesi açıklandı! Emeklinin hesaplarına o tarihte yatacak! 2023 Ekim güncel ödeme miktarları...

ING EMEKLİ PROMOSYON MİKTARINI YÜKSELTTTİ!

ING Türkiye, emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarını yükselttiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 8 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanıyor. Üstelik, emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 4 bin TL'ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 12 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Emekliler, ING Mobil'de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak emekli maaşlarını taşıyabiliyor.

  • 5
  • 15
SSK- Bağkur’luya ek kazanç müjdesi açıklandı! Emeklinin hesaplarına o tarihte yatacak! 2023 Ekim güncel ödeme miktarları...

8 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart 2023 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını bankadan almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 3 bin 500 TL'ye kadar ise 5 bin 100 TL; 3 bin 500 TL- 7 bin 500 TL arası ise 5 bin 950 TL; 7 bin 500-10 bin TL arası ise 7 bin 650 TL; 10 bin TL ve üzeri ise 8 bin 500 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca, 1 Ekim 2023-31 Ekim 2023 tarihleri arasında bankadan ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, verecekleri her otomatik fatura talimatına 1000 TL, toplamda da en fazla 4 bin TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.