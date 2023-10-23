23 Ekim 2023, Pazartesi
SSK- Bağkur'luya ek kazanç müjdesi açıklandı! Emeklinin hesaplarına o tarihte yatacak! 2023 Ekim güncel ödeme miktarları...
Emekli vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi! 5 bin TL bayram ikramiyesi sonrası bankalar promosyon yarışına girdi! En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselirken gözler, Ocak ayında yapılacak olan emekli zammına çevrildi. Emekli promosyonları ise beklenen 2024 Ocak ayındaki emekli zammı öncesinde bankalar tarafından güncellendi. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte, güncel ödeme miktarları 2023!
Giriş Tarihi: 23.10.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 06:32
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