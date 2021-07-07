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SSK Bağ-Kur bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere verilecek ikramiyenin tarihi belli oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi. Yılın ikinci ikramiyesini almaya hazırlanan emekliler, ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödeme takvimi...