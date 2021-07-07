SSK Bağ-Kur bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

13 milyon emeklinin bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu. Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı yüzde 8.45 oldu. Bu ay zamlı maaşlarına kavuşacak olan emekliler, bir yandan da bayram ikramiyelerine odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile emeklilerin merak ettiği sorular yanıt buldu. Peki, 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...