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SSK Bağ-Kur bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere verilecek ikramiyenin tarihi belli oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi. Yılın ikinci ikramiyesini almaya hazırlanan emekliler, ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 07.07.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 11:56
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SSK Bağ-Kur bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

13 milyon emeklinin bayram ikramiyesinde detaylar belli oldu. Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı yüzde 8.45 oldu. Bu ay zamlı maaşlarına kavuşacak olan emekliler, bir yandan da bayram ikramiyelerine odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile emeklilerin merak ettiği sorular yanıt buldu. Peki, 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

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SSK Bağ-Kur bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 yılının ikinci ikramiyesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatacak.

İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ikramiye ödeme takvimi:

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SSK Bağ-Kur bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK emeklileri ikramiye tarihi: 13-14 Temmuz

Bağ-Kur emeklileri ikramiye tarihi: 15 Temmuz

Emekli Sandığı emeklileri ikramiye tarihi: 16 Temmuz

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SSK Bağ-Kur bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Ramazan Bayramı ile birlikte emekli ikramiyelerinde artış yaşandı. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'ye yükseldi.

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SSK Bağ-Kur bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.