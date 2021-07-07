07 Temmuz 2021, Çarşamba
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TOKİ'de gurur günü! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyonuncu konutun anahtarı teslim edilecek
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) her yıl binlerce vatandaşı ev sahibi yapıyor. Dar gelirli ailelerin konut sahibi olması için, her bütçeye uygun projeleriyle 81 ilde hizmet veren TOKİ için bugün büyük gün. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla TOKİ'nin 1 milyonuncu evi sahibine teslim edilecek.
Giriş Tarihi: 07.07.2021 08:06 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 08:07
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