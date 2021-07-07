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Haberler Galeri TOKİ'de gurur günü! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyonuncu konutun anahtarı teslim edilecek

TOKİ'de gurur günü! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyonuncu konutun anahtarı teslim edilecek

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) her yıl binlerce vatandaşı ev sahibi yapıyor. Dar gelirli ailelerin konut sahibi olması için, her bütçeye uygun projeleriyle 81 ilde hizmet veren TOKİ için bugün büyük gün. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla TOKİ'nin 1 milyonuncu evi sahibine teslim edilecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 07.07.2021 08:06 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 08:07
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TOKİ'de gurur günü! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyonuncu konutun anahtarı teslim edilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Ankara Sincan'da TOKİ, 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapacak.

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TOKİ'de gurur günü! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyonuncu konutun anahtarı teslim edilecek

Törende Giresun-Bulancak, Denizli- Bozkurt, Konya-İmrenler, Diyarbakır-Sur, Kocaeli- Dilovası, Burdur-Karamanlı ve Kars- Sarıkamış'a da canlı yayında bağlanılarak, projelerin anahtar teslimi yapılacak. TOKİ bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanını konut, sağlık, eğitim, yaşam ve kamu hizmet binaları ile donattı. İşte o projeler...

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TOKİ'de gurur günü! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyonuncu konutun anahtarı teslim edilecek

İSTANBUL: 177.372 konut, 9 hastane, 28 büfe, 64 ilkokul, 13 kreş, 5 kütüphane, 29 lise, 36 cami, 11 sağlık ocağı, 19 spor salonu, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz bina, 53 kamu binası, 5 pansiyon, 133 ticaret merkezi.

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TOKİ'de gurur günü! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyonuncu konutun anahtarı teslim edilecek

ANKARA: 100.299 konut, 7 hastane, 13 büfe, 61 ilkokul, 21 kreş, 5 kütüphane, 31 lise, 22 spor salonu, 2 aile sağlık merkezi, 59 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 77 engelsiz yaşam bina, 44 kamu binası, 8 pansiyon, 13 sağlık ocağı, 1 sevgi evi, 65 ticaret merkezi.

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TOKİ'de gurur günü! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyonuncu konutun anahtarı teslim edilecek

İZMİR: 23.727 konut, 7 hastane, 6 büfe, 40 ilkokul, 2 kreş, 10 lise, 18 cami, 5 kamu binası, 1 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 2 spor salonu, 24 ticaret merkezi.