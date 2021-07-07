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Haberler Galeri İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021: Son dakika açıklamasıyla 95 bin işçi alınacak! Binlerce kişi...

İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021: Son dakika açıklamasıyla 95 bin işçi alınacak! Binlerce kişi...

İŞKUR yayınlandığı iş ilanları ile binlerce personel arayışını sürdürüyor. Bu yılın ilk altı ayında 471 bini aşkın kişi İŞKUR'da aradığı işi buldu. Kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum üzerinden başvurularını tamamlayan vatandaşlara istihdam konusunda aracı olunuyor. Her ay binlerce vatandaş İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oluyor. Temmuz ayının ilk haftalarında iş arayışında olanlar güncel ilanları yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 07.07.2021 18:44 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 18:44
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İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021: Son dakika açıklamasıyla 95 bin işçi alınacak! Binlerce kişi...

Kamu ve özel sektör olmak üzere binlerce personel alımı yapacak İŞKUR güncel iş ilanlarını yayımladı. Temmuz ayının ilk haftasında iş arayışında olanlar güncel ilanları yakından takip ediyor. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılması sonrasında özellikle özel sektörde işçi alımları hız kazandı. Özel sektör iş ilanları İŞKUR üzerinden güncel şekilde yayınlanıyor. Her ay binlerce işçi alımı gerçekleştiren İŞKUR binlerce güncel ilanı duyurmayı sürdürüyor. 105 binden fazla personel ihtiyacı olduğunu açıklayan İŞKUR başvuruları kabul ediyor.

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İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021: Son dakika açıklamasıyla 95 bin işçi alınacak! Binlerce kişi...

95 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR

Kısıtlamaların 1 Temmuz'da kaldırılacağının duyurulmasıyla özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 105 bini aştı.

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İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021: Son dakika açıklamasıyla 95 bin işçi alınacak! Binlerce kişi...

Yılbaşından bu yana 471 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 19 bin kişiyle beden işçiliği geliyor.

Özel sektör; acilen 2 bin 778 temizlik görevlisi, 2 bin 478 turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 381 satış danışmanı ve 2 bin 57 garson arıyor.

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İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021: Son dakika açıklamasıyla 95 bin işçi alınacak! Binlerce kişi...

İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

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İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021: Son dakika açıklamasıyla 95 bin işçi alınacak! Binlerce kişi...

AÇIK İŞTE İLK 15

Beden işçisi 19.085

Temizlik görevlisi 2.778