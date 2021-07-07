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İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021: Son dakika açıklamasıyla 95 bin işçi alınacak! Binlerce kişi...
İŞKUR yayınlandığı iş ilanları ile binlerce personel arayışını sürdürüyor. Bu yılın ilk altı ayında 471 bini aşkın kişi İŞKUR'da aradığı işi buldu. Kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum üzerinden başvurularını tamamlayan vatandaşlara istihdam konusunda aracı olunuyor. Her ay binlerce vatandaş İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oluyor. Temmuz ayının ilk haftalarında iş arayışında olanlar güncel ilanları yakından takip ediyor.
Giriş Tarihi: 07.07.2021 18:44Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 18:44