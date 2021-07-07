İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021: Son dakika açıklamasıyla 95 bin işçi alınacak! Binlerce kişi...

Yılbaşından bu yana 471 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 19 bin kişiyle beden işçiliği geliyor.

Özel sektör; acilen 2 bin 778 temizlik görevlisi, 2 bin 478 turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 381 satış danışmanı ve 2 bin 57 garson arıyor.