Sözleşmeli personele kadro hakkı! Tarih belli oldu… A Haber canlı yayınında ilk kez açıkladı: İşte o formül

İLK KEZ A HABER'DE AÇIKLADI

Sözleşmelilerle ilgili kulis bilgisi vereyim. Burada birkaç kurum çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışıyor ama işin sahibi Çalışma Bakanlığı ama onlarla birlikte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı koordinesinde çalışma yürüyor. Burada da değişik alternatifler var.

Şu anda uygulanan 3+1 kuralının tekrar uygulanması söz konusu. Mevcut sözleşmelilerin tamamının kadroya geçmesi, bundan sonra sözleşmeli olarak girenlerin de 3 yıl bekledikten sonra kadroya geçmesi gibi bir formül şu anda konuşuluyor. Bir kulis bilgili vermiş olayım ama bu çalışılacak Ekim ayına kadar Meclis açıldığında Meclis'e gelecek.