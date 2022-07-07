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Haberler Galeri Sözleşmeli personele kadro hakkı! Tarih belli oldu… A Haber canlı yayınında ilk kez açıkladı: İşte o formül

Sözleşmeli personele kadro hakkı! Tarih belli oldu… A Haber canlı yayınında ilk kez açıkladı: İşte o formül

Son dakika haberi... Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücrete ara zam yapılmasının ardından hükümetin gündeminde sözleşleşmeliler olduğu öğrenildi. Ne zaman Meclis'e gelecek? Hangi formül üzerinde çalışılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kulis bilgilerini A Haber canlı yayınında ilk kez paylaştı. İşte üzerinde çalışılan formül...

A Haber
Giriş Tarihi: 07.07.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 09:55
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Sözleşmeli personele kadro hakkı! Tarih belli oldu… A Haber canlı yayınında ilk kez açıkladı: İşte o formül

Sözleşmelilerin merakla beklediği kadro meselesi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında kulis bilgilerini paylaştı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmeli personele kadro hakkı! Tarih belli oldu… A Haber canlı yayınında ilk kez açıkladı: İşte o formül

Ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve Sağlık Bakanlığı'nda var. Bu arkadaşlarımızın bazı kadrolulardan farklı sıkıntıları var. Mesela en önemlisi iş durumundan iller arasında tayin olamıyor görevde yükselme olamıyor vesaire. Sayın Bakan da bunun işaretini verdi. Zaten takvim böyle işleyecekti. Şimdi sözleşmelilerle ilgili çalışma devam ediyordu ciddi şekilde başlamış oldu.

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Sözleşmeli personele kadro hakkı! Tarih belli oldu… A Haber canlı yayınında ilk kez açıkladı: İşte o formül

İLK KEZ A HABER'DE AÇIKLADI

Sözleşmelilerle ilgili kulis bilgisi vereyim. Burada birkaç kurum çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışıyor ama işin sahibi Çalışma Bakanlığı ama onlarla birlikte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı koordinesinde çalışma yürüyor. Burada da değişik alternatifler var.

Şu anda uygulanan 3+1 kuralının tekrar uygulanması söz konusu. Mevcut sözleşmelilerin tamamının kadroya geçmesi, bundan sonra sözleşmeli olarak girenlerin de 3 yıl bekledikten sonra kadroya geçmesi gibi bir formül şu anda konuşuluyor. Bir kulis bilgili vermiş olayım ama bu çalışılacak Ekim ayına kadar Meclis açıldığında Meclis'e gelecek.

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Sözleşmeli personele kadro hakkı! Tarih belli oldu… A Haber canlı yayınında ilk kez açıkladı: İşte o formül

Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 560 bin sözleşmeli personelin heyecanla beklediği kadro konusunda AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personellerin kadroya alınması ile ilgili tarih verdi. Peki, sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? 2022 sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek? İşte haberin detayları...

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Sözleşmeli personele kadro hakkı! Tarih belli oldu… A Haber canlı yayınında ilk kez açıkladı: İşte o formül

SÖZLEŞMELİLERE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 'Ekim'de sözleşmelilerin kadroya alınması ele alınacak' açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi lpmısıyla ilgili açıklama yaptı. Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, "Ekim ayında Meclis açıldığında gündemimize sözleşmeli personelin mali sosyal haklarının ele alınması ve kadro haklarının ele alınması suretiyle yasa ile netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak.