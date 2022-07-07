Sözleşmeli personele kadro hakkı! Tarih belli oldu… A Haber canlı yayınında ilk kez açıkladı: İşte o formül

Son dakika haberi... Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücrete ara zam yapılmasının ardından hükümetin gündeminde sözleşleşmeliler olduğu öğrenildi. Ne zaman Meclis'e gelecek? Hangi formül üzerinde çalışılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kulis bilgilerini A Haber canlı yayınında ilk kez paylaştı. İşte üzerinde çalışılan formül...