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Sözleşmeli personele kadro hakkı! Tarih belli oldu… A Haber canlı yayınında ilk kez açıkladı: İşte o formül

A Haber
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Giriş: 07.07.2022 09:42
Son dakika haberi... Sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücrete ara zam yapılmasının ardından hükümetin gündeminde sözleşleşmeliler olduğu öğrenildi. Ne zaman Meclis'e gelecek? Hangi formül üzerinde çalışılıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kulis bilgilerini A Haber canlı yayınında ilk kez paylaştı. İşte üzerinde çalışılan formül...

Sözleşmelilere kadro! İlk kez açıkladı SÖZLEŞMELİLERE KADRO! İLK KEZ AÇIKLADI

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