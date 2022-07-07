Motorin indirimi son dakika: 7 Temmuz mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika... Akaryakıt fiyatları ne kadar? Brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Dün yüzde 3 düşüşle 98,8 dolara gerileyen brent petrol, yeni güne 100,98 dolardan başladı. Petrolün 100 doların altına düşmesi ile birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim yansımaya başladı. Peki, mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 7 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.07.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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