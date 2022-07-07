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Haberler Galeri Motorin indirimi son dakika: 7 Temmuz mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Motorin indirimi son dakika: 7 Temmuz mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika... Akaryakıt fiyatları ne kadar? Brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Dün yüzde 3 düşüşle 98,8 dolara gerileyen brent petrol, yeni güne 100,98 dolardan başladı. Petrolün 100 doların altına düşmesi ile birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim yansımaya başladı. Peki, mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 7 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 12:12
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Motorin indirimi son dakika: 7 Temmuz mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Motorin indirimi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Dün değer kaybederek 100 doların altına düşerek 98,8 dolara kadar gerileyen brent petrol, 7 Temmuz'a 100,98 seviyesinde başladı. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle, akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Peki, mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 7 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Motorin indirimi son dakika: 7 Temmuz mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

8 Temmuz Cuma gününden itibaren motorin grubunda 2,10 TL indirim bekleniyor. Benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Motorin indirimi son dakika: 7 Temmuz mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

BENZİN ZAMMI İPTAL EDİLDİ

6 Temmuz'da benzine yapılması beklenen 96 kuruş zam, petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası iptal edildi.

İşte 7 Temmuz tarihli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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Motorin indirimi son dakika: 7 Temmuz mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

7 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 25.19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 26.68 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.72 TL

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Motorin indirimi son dakika: 7 Temmuz mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

7 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 25.03 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 26.77 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.74 TL