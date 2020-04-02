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Haberler Galeri Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?

Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?

1000 TL sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1000'er lira ödeme yapılıyor. Sosyal yardım ödemeleri 2 Nisan itibarıyla başladı. Doğum yılının son rakamına göre yapılan ödemelerin takvimi belli oldu. Peki, 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek? İşte sosyal yardım parası sorgulama...

Son dakika: Emekliler için 1000 TL’lik bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? A Haber canlı yayınında açıkladı 1000 TL'LİK BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK? |VİDEO

Giriş Tarihi: 02.04.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 11:20
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Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?

1000 TL sosyal yardım parası yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi, 1 Nisan Çarşamba günü, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar ile başladı. Sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar şartları araştırmaya başladı. 2 milyon 111 haneye verilecek sosyal yardım desteğine başvuru yapılıyor mu? 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek? İşte sosyal yardım parası sorgulama...

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Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?

1000 TL SOSYAL YARDIM YATTI MI?

1000 TL sosyal yardım ödemeleri doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar için 1 Nisan'da yattı.

Doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da verilecek.

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Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?

ÖDEMELER NASIL ALINACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen çalışmalarla 1000'er liralık ödeme, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye PTT aracılığıyla ulaşacak.

PTT Kartı olanlar 1000 liralık desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz çekebilecek.

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Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?

SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılacağı hatırlatıldı.

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Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır.

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