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Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?
1000 TL sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1000'er lira ödeme yapılıyor. Sosyal yardım ödemeleri 2 Nisan itibarıyla başladı. Doğum yılının son rakamına göre yapılan ödemelerin takvimi belli oldu. Peki, 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek? İşte sosyal yardım parası sorgulama...
Giriş Tarihi: 02.04.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 11:20
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