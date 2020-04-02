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Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...
6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvuruları başladı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesi kredi desteği imkanı sunuluyor. Başvurular 1 Nisan itibarıyla başladı. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi'nden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
Giriş Tarihi: 02.04.2020 11:27Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 11:34