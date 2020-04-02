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Haberler Galeri Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...

6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvuruları başladı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesi kredi desteği imkanı sunuluyor. Başvurular 1 Nisan itibarıyla başladı. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi'nden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Giriş Tarihi: 02.04.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 11:34
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Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...

6 ay ödemesiz kredi başvuruları başladı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle yeni bir kredi uygulaması başlattı. Başvurular 1 Nisan itibarıyla başladı. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Temel ihtiyaç desteği başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

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Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...

6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aylık hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabilecek.

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Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

10 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.

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Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, 1 Nisan'dan itibariyle kabul ediliyor. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

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Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.