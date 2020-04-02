02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?

2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?

Son dakika... Benzin fiyatları ne kadar oldu? Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından milyonarca araç sahibi, güncel benzin fiyatlarını araştırmaya başladılar. Peki, 2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?

Giriş Tarihi: 02.04.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 10:42
  • 1
  • 18
2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?

2 Nisan 2020 benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryatı fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. İndirim haberlerinin ardından milyonlarca araç sahibi benzin ve mazot fiyatlarını araştırmaya başladılar. Peki, 2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar? İşte yeni benzin fiyatları...

  • 2
  • 18
2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin fiyatlarında 3 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 14 kuruş indirim yapılacak. İşte yeni benzin fiyatları:

  • 3
  • 18
2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?

Adana
Eski fiyat: 5.24 lira
Yeni fiyat: 5.10 lira

Adıyaman
Eski fiyat: 5.25 lira
Yeni fiyat: 5.11 lira

Afyon
Eski fiyat: 5.25 lira
Yeni fiyat: 5.11 lira

Ağrı
Eski fiyat: 5.33 lira
Yeni fiyat: 5.19 lira

  • 4
  • 18
2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?

Aksaray
Eski fiyat: 5.26 lira
Yeni fiyat: 5.12 lira

Amasya
Eski fiyat: 5.26 lira
Yeni fiyat: 5.12 lira

Ankara
Eski fiyat: 5.20 lira
Yeni fiyat: 5.06 lira

Antalya
Eski fiyat: 5.28 lira
Yeni fiyat: 5.14 lira

  • 5
  • 18
2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?

Aydın
Eski fiyat: 5.22 lira
Yeni fiyat: 5.08 lira

Balıkesir
Eski fiyat: 5.23 lira
Yeni fiyat: 5.09 lira

Bartın
Eski fiyat: 5.17 lira
Yeni fiyat: 5.03 lira

Batman
Eski fiyat: 5.34 lira
Yeni fiyat: 5.20 lira