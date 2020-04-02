2 Nisan 2020 benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryatı fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. İndirim haberlerinin ardından milyonlarca araç sahibi benzin ve mazot fiyatlarını araştırmaya başladılar. Peki, 2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar? İşte yeni benzin fiyatları...