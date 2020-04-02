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2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?
Son dakika... Benzin fiyatları ne kadar oldu? Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından milyonarca araç sahibi, güncel benzin fiyatlarını araştırmaya başladılar. Peki, 2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 02.04.2020 10:30Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 10:42