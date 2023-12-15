Sosyal medyada butik vurgunu! Vatandaşlar isyan etti
Instagram, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla, buradan yapılan alışverişler de hızla artıyor. Bu alanlarda verilen reklamlarla öne çıkan firmalar, son dönemde binlerce vatandaşı mağdur ediyor. Sosyal medyada tekstil ürünleri satan butikler, vurguncu oldu. İade almayan, değişimde de kargo ücretini alıcıya yükleyen firmalar vatandaşı isyan ettirdi. Ticaret Bakanlığı, firmaları uyardı. Ürün başına 2.172 TL ceza kesecek.
Sabah
Giriş Tarihi: 15.12.2023
07:00
Kendilerini "Butik" olarak tanımlayan, tekstil ürünleri satan işletmeler, artık "butik vurguncuya" dönmüş durumda. Yasalara göre, sosyal medya ve web sitesinden satışlar mesafeli sözleşme kapsamına giriyor. Bu durumda satıcı alıcıdan kargo ücreti kesemezken 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeden iade alması gerekiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak sosyal medya sayfalarında "iade yok", "değişim 3 gün", "kargo ücreti alıcıya ait" gibi ifadelerle mesafeli satış sözleşmesini hiçe sayan bu firmalar, sattıkları üründe iade kabul etmezken değişimi zorunlu tutuyor. Bu değişimde de kargo ücretlerini alıcıya yükleyerek vatandaşın mağduriyetini katlıyor.
KUSURLU ÜRÜNDE DAHİ YAPIYOR Sosyal medyadaki butik satıcılardan mağdur olan vatandaşlar şikâyetlerini yine sosyal medya ortamlarında ya da şikâyet sitelerinde dile getiriyor. Örneğin 300 TL'lik bir ürün alan vatandaş, "Ürün fotoğraflarda çok güzeldi ancak kalitesi çok kötü geldi. İade etmek istedim kabul etmediler. Değişim yapabileceğimi ancak kargo ücretlerinin de bana ait olduğunu ifade ettiler. Gönderim için 60 TL, değişen ürün için de 60 TL kargo ücreti istiyorlar. Bu resmen soygun" diyor.
Yine başka bir vatandaş da,
"Standart bir Instagram butik dolandırıcılığına maruz kaldım. Hiçbirine güvenmiyordum ancak yine de belki dedim. Kusurlu ürün göndermişler. Ürünün kusurlu olduğunu kabul etmiyorlar bir de değişim için kargo ücreti istiyorlar" şeklinde isyan ediyor.
'İADE YOK DEDİK' HAKLIYIZ! Sözde butik işletmeleri ise sayfalarında "İade yok", "kargo alıcıya ait" şeklide not eklediklerini öne sürerek haklı olduklarını iddia ediyor. Bu duruma da tepki gösteren vatandaşlar, "Sayfama 'iade yok yazdım, bitti' diyorlar. Böyle saçmalık mı olur? O zaman herkes aynı şekilde ilerlesin. Bunu yazdık söyledik deyip kanunsuz iş yapamazlar" diyerek duruma tepki gösteriyor.