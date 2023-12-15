Sosyal medyada butik vurgunu! Vatandaşlar isyan etti

KUSURLU ÜRÜNDE DAHİ YAPIYOR

Sosyal medyadaki butik satıcılardan mağdur olan vatandaşlar şikâyetlerini yine sosyal medya ortamlarında ya da şikâyet sitelerinde dile getiriyor. Örneğin 300 TL'lik bir ürün alan vatandaş, "Ürün fotoğraflarda çok güzeldi ancak kalitesi çok kötü geldi. İade etmek istedim kabul etmediler. Değişim yapabileceğimi ancak kargo ücretlerinin de bana ait olduğunu ifade ettiler. Gönderim için 60 TL, değişen ürün için de 60 TL kargo ücreti istiyorlar. Bu resmen soygun" diyor.