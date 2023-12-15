15 Aralık 2023, Cuma
EYT'yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...
EYT'siz erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! Türkiye'de erken emeklilik, çalışanların büyük bir ilgisini çekiyor. Ancak bu yasa kapsam dışında kalanlar için de çeşitli formüller ve alternatif çözümler gündeme gelmiş durumda. Peki, kısmi emeklilik için şartlar neler? İşte emeklilik tarihinizi öne çekecek formüller...
Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:04
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