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Haberler Galeri EYT'yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...

EYT'yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...

EYT'siz erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! Türkiye'de erken emeklilik, çalışanların büyük bir ilgisini çekiyor. Ancak bu yasa kapsam dışında kalanlar için de çeşitli formüller ve alternatif çözümler gündeme gelmiş durumda. Peki, kısmi emeklilik için şartlar neler? İşte emeklilik tarihinizi öne çekecek formüller...

Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:04
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EYT’yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...

EYT yasasından yararlanamayan kişiler, erken emeklilik için son dakika açıklamaları takip ediyor. Birçok kişi emeklilik yaşını öne çekmenin yollarını araştırıyor. İşte emeklilik yaşınızı öne çekecek formüller...

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EYT’yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...

ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ!

Kısmi emeklilik

Kısmi emeklilik için de kademeli prim sistemi devreye giriyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme sonrasında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartı kalkmış oldu. 3 Mart'tan bu yana yaklaşık 3 milyon EYT'li başvurusunu yaparak emeklilik hakkını elde etti.

Prim ve yıl şartını tamamlamayı bekleyen EYT'liler ile birlikte toplam sayının 5 milyonu bulması bekleniyor. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartları da merak edilmeye başlandı. EYT'li olamayan sigortalılar için kademeli bir yaş şartı bulunuyor. Bu yaş şartlarını da işe giriş tarihleri belirliyor.

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EYT’yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacak.

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EYT’yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...

İşe giriş tarihine göre emeklilik şartları şöyle belirleniyor;
8/9/1999 ve öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekiyor.


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EYT’yi kaçırana fırsat geldi! Bu maddeler emeklilik tarihinizi öne çekecek! 1800, 4500, 5400 gün prim...

EYT'Lİ OLAMAYANLAR NE YAPACAK?

8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;
*Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, *Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabiliyorlar.