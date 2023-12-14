ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...

TOKİ, almak isteyenlere müjdeyi verdi! TOKİ'nin uygun fiyatlı konut projeleri binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. İstanbul Tuzla 100 bin konut projesi için kura çekilişi 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra, Ankara, Kırıkkale ve Çorum'daki konut kuralarına geldi. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ projeleri hakkında merak edilenler...