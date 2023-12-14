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Haberler Galeri ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...

ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...

TOKİ'den sahibi olmak isteyenlere müjde! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlara uygun koşullarda konut sahibi olma fırsatı sunmaya devam ediyor. Yeni konut satış duyuruları ile birlikte başvuru ekranı da açıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, TOKİ'nin düzenlediği konut satışlarına başvuruda bulunarak uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma şansını yakalayabilirler. İşte, TOKİ başvuru şartları ve daire satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 14.12.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 15:57
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ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...

TOKİ, almak isteyenlere müjdeyi verdi! TOKİ'nin uygun fiyatlı konut projeleri binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. İstanbul Tuzla 100 bin konut projesi için kura çekilişi 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra, Ankara, Kırıkkale ve Çorum'daki konut kuralarına geldi. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ projeleri hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...

ARALIK 2023 GÜNCEL TOKİ BAŞVURULARI!

-ANKARA HAYMANA 185/100000 KONUT PROJESİ / ANKARA - HAYMANA / Kuralı Satış 11.12.2023 - 22.12.2023 27.12.2023

Başvurular 22 Aralık'a kadar devam edecek.

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ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...

KURA TARİHLERİ

-ÇORUM MERKEZ CELİLKIRI / ÇORUM - MERKEZ / Kuralı Satış 11.12.2023 - 15.12.2023 25.12.2023

-KIRIKKALE MERKEZ / YUVA MAHALLESİ 927 KONUT PROJESİ / KIRIKKALE Orta Gelir 86 0 Kuralı Satış Normal 11.12.2023 - 15.12.2023 26.12.2023

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ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...

-ANKARA HAYMANA 185/100000 KONUT PROJESİ DAİRE SATIŞ FİYATLARI

Fiyat listesi için tıklayınız

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ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...

-ÇORUM MERKEZ CELİLKIRI / ÇORUM - MERKEZ / Kuralı Satış 11.12.2023 - 15.12.2023 25.12.2023

2+1 daire fiyat listesi için tıklayınız

3+1 daire fiyat listesi için tıklayınız