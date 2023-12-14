14 Aralık 2023, Perşembe
ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...
TOKİ'den sahibi olmak isteyenlere müjde! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlara uygun koşullarda konut sahibi olma fırsatı sunmaya devam ediyor. Yeni konut satış duyuruları ile birlikte başvuru ekranı da açıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, TOKİ'nin düzenlediği konut satışlarına başvuruda bulunarak uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma şansını yakalayabilirler. İşte, TOKİ başvuru şartları ve daire satış fiyatları...
Giriş Tarihi: 14.12.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 15:57
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