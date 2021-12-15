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Türkiye'de ikinci: İlk kez görüntülendi! İşte açılış tarihi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilmiş 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın taş-ahşap karışımlı, yöresel mimarili terminal binaları, ilk kez görüntülendi. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer deniz dolgusu biten, üstyapısının da yüzde 80'i tamamlanan projede çay bardağı figürü taşıyan hava kontrol kulesi de ortaya çıktı.