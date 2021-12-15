Türkiye’de ikinci: İlk kez görüntülendi! İşte açılış tarihi

Projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu şeklinde planlandı. Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında 28 metre derinliğe kadar dolgu yapıldı.