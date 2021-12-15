Asgari ücrette son toplantı öncesi önemli rakamlar! Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak?

2022 asgari ücretinin ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını tamamladı, gözler 4. ve son toplantıya çevrildi. Yeni düzenlemeye göre asgari ücrete hazine desteği gelirken bu 2022 maaşını artıracak. Peki yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücret kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 16:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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