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Haberler Galeri Asgari ücrette son toplantı öncesi önemli rakamlar! Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrette son toplantı öncesi önemli rakamlar! Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak?

2022 asgari ücretinin ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını tamamladı, gözler 4. ve son toplantıya çevrildi. Yeni düzenlemeye göre asgari ücrete hazine desteği gelirken bu 2022 maaşını artıracak. Peki yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücret kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 16:36
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Asgari ücrette son toplantı öncesi önemli rakamlar! Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştı.

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Asgari ücrette son toplantı öncesi önemli rakamlar! Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak?

FORMÜL GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRETTE SGK PRİMİ YÜZDE 9'A DÜŞECEK
Hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecek.

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Asgari ücrette son toplantı öncesi önemli rakamlar! Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak?

İşçilerin eline 4 bin lira ücret geçmesi için primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışılıyor.

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Asgari ücrette son toplantı öncesi önemli rakamlar! Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak?

NET ÜCRET ARTACAK, MALİYET DÜŞECEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete yönelik vergi indirimiyle ilgili yoğun çalışmasını tamamladı.

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Asgari ücrette son toplantı öncesi önemli rakamlar! Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak?

İşçi ve işverenin yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesinde mutabakata varırken, çalışmaların da 5 puanlık indirime odaklandığı belirtiliyor.