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SON DAKİKA: Yeni memur-emekli maaşları belli oldu! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? SSK, Bağ-Kur emekli maaşları! Polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Son dakika haberi: Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber yeni maaşlar da belli oldu. 12.3 milyon emeklinin hem maaşlarını hem de ek ödemelerini de artırdı. Buna göre SSK-Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.5 oranında zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin de zamları belli oldu. Peki kim ne kadar maaş alacak? Polis, öğretmen, hemşire, kaymakam, itfaiyeci yeni zamlı maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? Detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 05.01.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 11:51
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SON DAKİKA: Yeni memur-emekli maaşları belli oldu! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? SSK, Bağ-Kur emekli maaşları! Polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ocak zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 6.5, memur ve emeklilerinin maaşı da toplu sözleşme ve farkla yüzde 5.5 arttı.

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SON DAKİKA: Yeni memur-emekli maaşları belli oldu! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? SSK, Bağ-Kur emekli maaşları! Polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.50 zam alırken, memur ve memur emeklileri de yüzde 4 toplu sözleşme zamlarına ilaveten yüzde 1.50 enflasyon farkı alacak.

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SON DAKİKA: Yeni memur-emekli maaşları belli oldu! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? SSK, Bağ-Kur emekli maaşları! Polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı temmuz ayında aldıkları yüzde 5'lik zamma göre belirleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 5'i aşan 1.50'lik kısmı fark olarak maaşlara ekleniyor. Böylece memur ve memur emeklileri çift artış almış oluyor.

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SON DAKİKA: Yeni memur-emekli maaşları belli oldu! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? SSK, Bağ-Kur emekli maaşları! Polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar oldu?

EK ÖDEME DE VERİLİYOR

Emeklilerin taban maaşlarına eklenen yüzde 6.50'lik zam haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşa gelen zamla ek ödemelerde de artış meydana geldi. Aralık itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Bu emeklinin çıplak maaşı yüzde 6.50 zamla birlikte 2.129 lira 80 kuruş olacak.

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SON DAKİKA: Yeni memur-emekli maaşları belli oldu! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? SSK, Bağ-Kur emekli maaşları! Polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Yüzde 4 ek ödeme ile bankaya yatacak para 2 bin 215 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak.