SON DAKİKA: Yeni memur-emekli maaşları belli oldu! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar? SSK, Bağ-Kur emekli maaşları! Polis, hemşire, öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Son dakika haberi: Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber yeni maaşlar da belli oldu. 12.3 milyon emeklinin hem maaşlarını hem de ek ödemelerini de artırdı. Buna göre SSK-Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.5 oranında zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin de zamları belli oldu. Peki kim ne kadar maaş alacak? Polis, öğretmen, hemşire, kaymakam, itfaiyeci yeni zamlı maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? Detaylar haberimizde…