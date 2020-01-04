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2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?

Evde bakım maaşı ne kadar 2020 yılında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Evde bakım maaşı kaç lira oldu sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Evlerinde bakım alması gereken yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşı için vatandaşlar sorgulama yapıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 2020 evde bakım maaşı ne kadar sorusu yanıt buldu. Evde bakım maaşı ve yaşlılık maaşı bir önceki yılın TÜFE rakamlarına göre belirleniyor.

Giriş Tarihi: 04.01.2020 20:33 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 20:33
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2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?
2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?

Evde bakım maaşı kaç lira? 2020 evde bakım maaşı ne kadar sorusu gündeme oturdu. TÜİK tarafından açıklanan 2019 Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, evde bakım maaşlarının yanı sıra, yaşlı, dul ve yetim aylıklarına da zam geldi. Peki, 2020 yılında evde bakım maaşı ne kadar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

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2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?
2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engeli olan vatandaşların aylığı 509 TL seviyesinden 536 TL seviyesine, yüzde 70 üstü engeli olan vatandaşların da maaşları 763 TL seviyesinden 804 TL seviyesine çıkacak.

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2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?
2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?

2020 yılında evde bakım desteği alan vatandaşların bu maaşlarına da zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.

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2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?
2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?

Yaşlılık maaşı, temmuz ayıyla beraber aylık 601 liradan 637 liraya çıkmıştı. 637,79 lira olan 65 yaş aylığı, Ocak'ta memur maaş katsayısındaki artışla yaşlılık maaşı da arttı.

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2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?
2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?

Engelli maaşı yani evde bakım maaşı; engelli olan bireyin ihtiyaçlarını karşılaması ve bakan kişilerin de engelli bireye bakarken zorlanmaması adına verilen bir maaştır. Bazı kişiler bu maaşa ek olarak aynı zamanda 2022 engelli maaşı da alabilmektedirler.