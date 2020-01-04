2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı kaç lira oldu?

Evde bakım maaşı ne kadar 2020 yılında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Evde bakım maaşı kaç lira oldu sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Evlerinde bakım alması gereken yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşı için vatandaşlar sorgulama yapıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 2020 evde bakım maaşı ne kadar sorusu yanıt buldu. Evde bakım maaşı ve yaşlılık maaşı bir önceki yılın TÜFE rakamlarına göre belirleniyor.