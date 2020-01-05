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BİM aktüel ürünler 10 Ocak: BİM aktüel katalog sürprizlerle dolu! İşte haftanın BİM aktüel ürünler listesi…

BİM aktüel ürünler 10 Ocak'ta yepyeni ve hesaplı ürünlerle satışta. 10 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu merak konusu. BİM aktüel katalog üzerinden satışa çıkacak ürünleri görüntüleyebilir ve ürünlerin fiyat bilgisini öğrenebilirsiniz. Peki, BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var? BİM'de bu hafta; Meizu Note 8 64 GB Cep Telefonu, Cam Davlumbaz Kumtel, Cam Set Üstü Ocak gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte, 10 Ocak BİM aktüel ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 05.01.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 18:44
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BİM aktüel ürünler 10 Ocak: BİM aktüel katalog sürprizlerle dolu! İşte haftanın BİM aktüel ürünler listesi…

10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! BİM aktüel katalog yine dopdolu. BİM aktüel ürünler kataloğu her Cuma günü BİM'de satışa çıkacak ürünleri listeliyor. Katalogda ürünlerin teknik ve fiyat bilgileri yer alıyor. Sizler için derlediğimiz 10 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğuna sayfamızdan ulaşabilir ve haftanın tüm ürünlerini görüntüleyebilirsiniz. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; Meizu Note 8 64 GB Cep Telefonu, Cam Davlumbaz ve Cam Set Üstü Ocak, Buharlı Ütü, Mini Fırın gibi mutfak ürünleri satışta olacak. İşte, haftanın BİM aktüel katalog ürünleri…

10 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

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BİM aktüel ürünler 10 Ocak: BİM aktüel katalog sürprizlerle dolu! İşte haftanın BİM aktüel ürünler listesi…

Meizu Note 8 64 GB Cep Telefonu

• Dahili Hafıza 64 GB Ram 4 GB
• 6.0" Ekran Boyutu
• Arka Kamera 12+5 MP Ön Kamera 8 MP
• 1,8 GHz Octa Core Qualcomm Snapdragon 632
• Android 8.1 Oreo
• Parmak İzi Okuyucu (Arka kapak)
• Çift Sim Kart
• Batarya 3600 mAh
• 4,5 G

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BİM aktüel ürünler 10 Ocak: BİM aktüel katalog sürprizlerle dolu! İşte haftanın BİM aktüel ürünler listesi…

Cam Davlumbaz Kumtel

• Emiş gücü: 650 m3/h
• 60 cm cam davlumbaz
• Ses seviyesi: 56 dBa
• Siyah cam gövde
• 3 hız kademeli
• Mekanik kontrol paneli
• Aydınlatma lambası
• Yıkanabilir alüminyum filtre
• MOTOR GÜC�� 163 Watt
• ÜCRETSİZ ÜRÜN KURULUMU
*Gidiş-Dönüş 60 km'ye kadar ücretsizdir.

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BİM aktüel ürünler 10 Ocak: BİM aktüel katalog sürprizlerle dolu! İşte haftanın BİM aktüel ürünler listesi…

Cam Set Üstü Ocak

• 8 mm cam
• 4 gözü gazlı
• Otomatik çakmaklı
• Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey
• Doğalgaz ayarlı, LPG dönüşümüne uygun
• ÜCRETSİZ ÜRÜN KURULUMU
• DOĞALGAZLI
*Doğalgazlı ürün kurulumu ücretsiz, LPG'ye dönüşüm ücretlidir.
*Gidiş-Dönüş 60 km'ye kadar ücretsizdir.
*Ankastreye dönüşüme uygun ve ücretlidir.

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BİM aktüel ürünler 10 Ocak: BİM aktüel katalog sürprizlerle dolu! İşte haftanın BİM aktüel ürünler listesi…

Buharlı Ütü Tefal

•140 gr şok buhar
• 35 gr/dk sürekli buhar
• Durilium Airglide taban
• 2400 watt
• 2 Yıl Group SEB Türkiye Garantilidir