Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?

Son dakika haberi... PTT şubeleri kapandı mı? PTT açık mı, kapalı mı? PTT şubelerinde işleri olan vatandaşlar bu sorulara yanıt aramaya başladılar. Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından önlemler artırıldı. PTT şubelerinde oluşan yoğunluk nedeniyle önlemler alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konu ile ilgili ortak açıklama yaptı. Peki, PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...