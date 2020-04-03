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Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?
Son dakika haberi... PTT kapandı mı? PTT çalışma saatleri değişti mi? Binlerce vatandaşın araştırdığı "PTT kapalı mı" sorusu için açıklama geldi. Sosyal yardımlar için 1 Nisan'da PTT'den ödemeler başlamıştı. PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak açıklama geldi. Peki, PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.04.2020 14:07Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 14:27
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Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?
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Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?
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Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?
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Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?
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13
Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?