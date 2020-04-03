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Haberler Galeri PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

1000 TL sosyal yardım parası nasıl alıncak? e-Devlet giriş ile sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? Herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 2 milyon 111 haneye 1000 TL sosyal yardım yapılacağı bildirilmişti. 1 Nisan itibarıyla başlayan sosyal yardım ödemelerinde flaş gelişme yaşandı. PTT iş yerleri, sosyal mesafe kuralının uygulanmaması nedeniyle ikinci açıklamaya kadar kapatıldığı öğrenildi. Peki, PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 13:39
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PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

1000 TL sosyal yardım ödemeleri başladı. 2 milyon 111 haneye verilecek sosyal yardım paralarının nasıl ödeneceği konusunda açıklama geldi. PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, PTT şubeleri ikinci karara kadar kapatıldı. Bu gelişmelerin ardından sosyal yardımdan faydalanacak vatandaşlar ödemelerin nasıl alınacağını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

E DEVLET SOSYAL YARDIM PARASI NASIL SORGULANIR?

Sosyal yardım sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.

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PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI NASIL ALINACAK?

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemeleri bugünden (3 Nisan) itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacak.

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PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılacağı hatırlatıldı.

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PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU YAPILACAK MI?

İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımlara ilişkin ayrıntıların sorulması üzerine Bakan Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti: