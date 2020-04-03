PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

1000 TL sosyal yardım parası nasıl alıncak? e-Devlet giriş ile sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? Herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 2 milyon 111 haneye 1000 TL sosyal yardım yapılacağı bildirilmişti. 1 Nisan itibarıyla başlayan sosyal yardım ödemelerinde flaş gelişme yaşandı. PTT iş yerleri, sosyal mesafe kuralının uygulanmaması nedeniyle ikinci açıklamaya kadar kapatıldığı öğrenildi. Peki, PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 13:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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