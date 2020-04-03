Düşük faizli krediye yoğun ilgi! Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankası tarafından geliri 5 bin lira altında olan vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldıklarını açıklamasının ardından bankalar yüzde 0,49 faizli ihtiyaç destek kredisini jayata geçirdi. Peki Temel İhtiyaç Desteği nedir? Temel İhtiyaç Desteği kimlere verilecek? 10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Başvuru şartları neler? Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu? Temel İhtiyaç Desteği geri ödemesi nasıl olacak? İşte kamu bankaları kredi başvuru şartları....