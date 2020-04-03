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Haberler Galeri Düşük faizli krediye yoğun ilgi! Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu? 

Düşük faizli krediye yoğun ilgi! Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankası tarafından geliri 5 bin lira altında olan vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldıklarını açıklamasının ardından bankalar yüzde 0,49 faizli ihtiyaç destek kredisini jayata geçirdi. Peki Temel İhtiyaç Desteği nedir? Temel İhtiyaç Desteği kimlere verilecek? 10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Başvuru şartları neler? Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu? Temel İhtiyaç Desteği geri ödemesi nasıl olacak? İşte kamu bankaları kredi başvuru şartları....

Giriş Tarihi: 03.04.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 14:14
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Düşük faizli krediye yoğun ilgi! Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu?
Düşük faizli krediye yoğun ilgi! Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli ve finansman oranlı, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor.

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Düşük faizli krediye yoğun ilgi! Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu?
Düşük faizli krediye yoğun ilgi! Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu?

BANKALAR İNTERNETTEN BAŞVURU ALIYOR

Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.

Başvuru linki:

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi?ch=1

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Düşük faizli krediye yoğun ilgi! Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu?
Düşük faizli krediye yoğun ilgi! Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu?

Vakıbank'ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.

Başvuru linki:
https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/Subesiz2/DestekKredisiBasvuru.aspx

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Düşük faizli krediye yoğun ilgi! Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu?
Düşük faizli krediye yoğun ilgi! Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu?

Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.

Başvuru linki:
https://www.halkbank.com.tr/21544-bireysel_temel_ihtiyac_destek_kredisi

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Düşük faizli krediye yoğun ilgi! Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu?
Düşük faizli krediye yoğun ilgi! Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekiyor mu?

6 AY GERİ ÖDEMESİZ, 30 AY ÖDEME OLACAK
Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor.