Son dakika: Milyonlar rahat nefes alacak! Ziraat Bankası kampanyayı duyurdu! 100.000 TL, 500.000 TL...

Son dakika... Ziraat Bankası milyonlarca kişiye rahat nefes aldıracak kampanya açıklandı. Koronavirüs salgını döneminde maddi açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlar için birçok kampanya yapılmıştı. Uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya alığı kredi paketlerinin yanı sıra takipte borcu bulunan müşterileri için de yeni bir ödeme imkanı sağlayan Ziraat Bankası, söz konusu kampanyanın detaylarını açıkladı. İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.03.2021 13:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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