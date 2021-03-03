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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Milyonlar rahat nefes alacak! Ziraat Bankası kampanyayı duyurdu! 100.000 TL, 500.000 TL... Son dakika: Milyonlar rahat nefes alacak! Ziraat Bankası kampanyayı duyurdu! 100.000 TL, 500.000 TL... Son dakika... Ziraat Bankası milyonlarca kişiye rahat nefes aldıracak kampanya açıklandı. Koronavirüs salgını döneminde maddi açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlar için birçok kampanya yapılmıştı. Uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya alığı kredi paketlerinin yanı sıra takipte borcu bulunan müşterileri için de yeni bir ödeme imkanı sağlayan Ziraat Bankası, söz konusu kampanyanın detaylarını açıkladı. İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 03.03.2021 13:18
Ziraat Bankası tarafından yapılan son dakika açıklaması ile takipte borcu olanlar için büyük ödeme kolaylığı getirildiği bildirildi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde hayata geçirdiği uygun koşullu kredi kampanyaları ile milyonlara rahat nefes aldıran Ziraat Bankası, şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlıyor. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAMPANYA DETAYLARI
Bankadan yapılan açıklamaya göre, takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.
Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere, bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecek.
Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek. Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacak.
Ziraat Bankası'nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 8 Mart-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.