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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK son dakika: Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiriyor! Emeklilikte o şart kaldırıldı! Yaşlılık aylığı... SGK son dakika: Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiriyor! Emeklilikte o şart kaldırıldı! Yaşlılık aylığı... Son dakika... Milyonlarca çalışan ve emekliyi yakından ilgilendiren yaşlılık aylığı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla SGK tarafından yaşlılık aylığı veriliyor. nayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, SGK'dan yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılmasını öngören kuralı iptal etti. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 03.03.2021 16:10
Son dakika... Yaşlılık aylığı için işten ayrılma şartı kaldırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirli şartların taşınması halinde yaşlılık aylığı alınabiliyor. Anayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, SGK'dan yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralı anayasaya aykırı buldu. Bu gelişmelerin ardından emeklilikte işten ayrılma şartının kaldırılıp kaldırılmadığı da merak edilmeye başlandı. Peki, emekli olabilmek için işten ayrılmak gerekiyor mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan karara göre, başvurucu, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralın, çalışma hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.
Başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, kuralda, hizmet akdine bağlı çalışan sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanması için SGK'ye yazılı başvurudan önce çalışılan işten ayrılma koşulunun öngörüldüğünü, böylece sigortalılık statüsünde meydana gelen değişikliğin iş yeri ile SGK kayıtlarına sağlıklı olarak işlenmesi ve sosyal güvenlik sisteminin düzenli bir şekilde işleyişinin sağlanmasının amaçlandığını belirtti.
Sigortalının çalıştığı işten ayrılmadan da pasif sigortalı statüsüne geçirilerek prim ödemelerini buna göre düzenlenmesinin sosyal güvenlik sisteminin düzenli işleyişi üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacağını bildiren Anayasa Mahkemesi, kararında şu ifadelere yer verdi:
"Yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunan sigortalının ya da SGK'nin, tahsis talebinde bulunulduğunu işverene bildirmesi ve SGK ile işveren kayıtlarının buna göre düzenlenmesi mümkündür.