Son dakika... Yaşlılık aylığı için işten ayrılma şartı kaldırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirli şartların taşınması halinde yaşlılık aylığı alınabiliyor. Anayasa Mahkemesi, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalının, SGK'dan yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için çalıştığı işten ayrılması şartını öngören kuralı anayasaya aykırı buldu. Bu gelişmelerin ardından emeklilikte işten ayrılma şartının kaldırılıp kaldırılmadığı da merak edilmeye başlandı. Peki, emekli olabilmek için işten ayrılmak gerekiyor mu? İşte cevaplar...