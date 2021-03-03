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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih açıklandı! Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 KÇÖ ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Tarih açıklandı! Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 KÇÖ ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?
Kısa çalışma ödeneği ödeme takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlara yönelik verilen kısa çalışma ödeneğinde şubat ayı ödeme tarihi açıklandı. Öte yandan normalleşme sürecine geçiş ile birlikte kısa çalışmanın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 KÇÖ ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.03.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 11:23
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir takım ekonomik tedbirler alındı. Bunlardan biri de işçilere yönelik verilen kısa çalışma ��deneği... İkinci normalleşme sürecine geçilmesinin ardından iş yerleri de belirli şartlara göre yeniden hizmet vermeye başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler kısa çalışma ödeneğinin kalkıp kalkmayacağına çevrildi. Peki, Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 KÇÖ ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞUBAT AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 şubat ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta yapılacağını şu sözlerle bildirdi:
"Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak." KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta sona erecek. Bu sürenin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.