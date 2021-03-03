Tarih açıklandı! Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 KÇÖ ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir takım ekonomik tedbirler alındı. Bunlardan biri de işçilere yönelik verilen kısa çalışma ��deneği... İkinci normalleşme sürecine geçilmesinin ardından iş yerleri de belirli şartlara göre yeniden hizmet vermeye başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler kısa çalışma ödeneğinin kalkıp kalkmayacağına çevrildi. Peki, Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 KÇÖ ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte son gelişmeler...