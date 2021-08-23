Son dakika: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 Toplu sözleşme seyyanen zam, yüzdelik dilim...

Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yapacağı açıklamayı bekliyordu. 2 Ağustos'ta başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 22 Ağustos'ta sona erdi. Bakanlık temsilcileri ve sendika temsilcileri arasındaki görüşme gece geç saatlere kadar sürdü. Şimdi ise gözler 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaş zammına çevrildi. Peki, memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 Toplu sözleşme seyyanen zam, yüzdelik dilim son durum nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.08.2021 15:16 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 16:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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