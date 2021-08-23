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Haberler Galeri Son dakika: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 Toplu sözleşme seyyanen zam, yüzdelik dilim...

Son dakika: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 Toplu sözleşme seyyanen zam, yüzdelik dilim...

Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yapacağı açıklamayı bekliyordu. 2 Ağustos'ta başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 22 Ağustos'ta sona erdi. Bakanlık temsilcileri ve sendika temsilcileri arasındaki görüşme gece geç saatlere kadar sürdü. Şimdi ise gözler 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaş zammına çevrildi. Peki, memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 Toplu sözleşme seyyanen zam, yüzdelik dilim son durum nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2021 15:16 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 16:38
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Son dakika: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 Toplu sözleşme seyyanen zam, yüzdelik dilim...

Son dakika... Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? Memur sendikaları ile Bakanlık arasındaki görüşme sona erdi. 2022-2023 yıllarında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zammın görüşüldüğü toplu sözleşme kapsamında ne kadar zam çıkacağı merak ediliyordu. Bakan Bilgin konu ile ilgili detaylaır açıkladı. Peki, memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 Toplu sözleşme seyyanen zam, yüzdelik dilim son durum nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 Toplu sözleşme seyyanen zam, yüzdelik dilim...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

2022'nin ilk 6 ayında %5, ikinci 6 ayında ise %7 zam, 2023'ün ilk 6 ayında %8, ikinci 6 ayında ise %6 zam yapılacak.

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Son dakika: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 Toplu sözleşme seyyanen zam, yüzdelik dilim...

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SONA ERDİ

Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci yasal takvim gereği dün itibarıyla sona erdi.

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Son dakika: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 Toplu sözleşme seyyanen zam, yüzdelik dilim...

Hükümet ile memur sendikaları arasında hafta sonu süren görüşmelerde, kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin talepler son kez değerlendirilip, sözleşmenin en kritik ayağı olan maaş artışları da müzakere edildi.

Taraflar arasında birçok konuda büyük ölçüde uzlaşının sağlandığı öğrenilirken, sözleşmenin bugün imzalanması bekleniyor.

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Son dakika: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 Toplu sözleşme seyyanen zam, yüzdelik dilim...

SENDİKALAR 2022'DE YÜZDE 21 ZAM İSTEMİŞTİ

Sözleşme görüşmelerinde bu dönem birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.