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Haberler Galeri %12 zam: Toplu sözleşme ile memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat maaş zammı...

%12 zam: Toplu sözleşme ile memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat maaş zammı...

Memur maaş zammı belli oldu. Memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'te memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranının açıkladı. Peki,toplu sözleşme ile memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat maaş zammı ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 16:46
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%12 zam: Toplu sözleşme ile memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat maaş zammı...

Hükümet, 2022 ve 2023 yıllarında geçerli olacak memur maaş zammını belirledi. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında sendika temsilcileri ve bakanlık temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği zam oranını açıkladı. Peki, toplu sözleşme ile memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat maaş zammı ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%12 zam: Toplu sözleşme ile memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat maaş zammı...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamsın göre, memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak.

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%12 zam: Toplu sözleşme ile memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat maaş zammı...

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:

- Sendikalarla uzlaşmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Biz bunu belli bir ölçüde, büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Genel çerçevede yürüttüğümüz konularda uzlaşmaya vardık. Şimdiden memurlara hayırlı olsun.

- Türkiye ekonomisi büyüyor. Türkiye ekonomik olarak yoluna devam ediyor, arkasındaki gücü üretimden geliyor. Sanayi üst üste büyüyor. Enflasyon var, bunun yarattığı olumsuzluklara karşı da çalışanlarını koruyor.

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%12 zam: Toplu sözleşme ile memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat maaş zammı...

- İlk teklifimizde 2022 için yüzde 5+ enflasyon farkı önermiştik, ikinci altı ay için yüzde 6+ enflasyon farkı önermiştik. İkinci teklifimizde 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı önerdiğimizi belirtmek isterim. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı önerdik.

- Bu sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge çalışması tamamlanacaktır. O kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM inisiyatifindedir.

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%12 zam: Toplu sözleşme ile memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat maaş zammı...

2021 TEMMUZ ZAMMI MEMUR MAAŞI NE KADAR OLMUŞTU?

Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin 2021 ikinci altı aylık döneminde maaşlarına %8.45 oranında zam yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5.45 enflasyon fark yansıtıldı.