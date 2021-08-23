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%12 zam: Toplu sözleşme ile memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat maaş zammı...
Memur maaş zammı belli oldu. Memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'te memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranının açıkladı. Peki,toplu sözleşme ile memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat maaş zammı ne kadar? İşte cevaplar...