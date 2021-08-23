%12 zam: Toplu sözleşme ile memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat maaş zammı...

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:

- Sendikalarla uzlaşmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Biz bunu belli bir ölçüde, büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Genel çerçevede yürüttüğümüz konularda uzlaşmaya vardık. Şimdiden memurlara hayırlı olsun.

- Türkiye ekonomisi büyüyor. Türkiye ekonomik olarak yoluna devam ediyor, arkasındaki gücü üretimden geliyor. Sanayi üst üste büyüyor. Enflasyon var, bunun yarattığı olumsuzluklara karşı da çalışanlarını koruyor.