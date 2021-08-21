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Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10'a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın

İşsizlik maaşı kapsamında başvuru yapana 6 aydan başlayıp 10 aya kadar destek ödemesi yapılıyor. İşini kaybeden vatandaşlara yönelik verilen işsizlik maaşında bazı şartlar bulunuyor. Başvuru yapmadan önce bu detayları dikkatlice okumakta fayda var. Başvuru süreci İŞKUR üzerinden yürütülüyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik maaşı şartları neler? İşte haberin detayları...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 21.08.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 11:38
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Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10’a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın

İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir? İşini kaybeden vatandaşlara hükümetin desteği sürüyor. 10 aya kadar aylık 2.862 TL'ye varan işsizlik maaşı verilirken, bu destekten faydalanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik maaşı şartları neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10’a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın

İşsizlik maaşı geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor. Asgari ücretli bir vatandaşın alacağı en düşük işsizlik maaşı 1.431 lira, en yüksek maaş ise 2.862 lira olarak belirlendi.

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Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10’a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.

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Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10’a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın

İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.

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Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10’a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,