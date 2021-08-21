21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10'a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın
İşsizlik maaşı kapsamında başvuru yapana 6 aydan başlayıp 10 aya kadar destek ödemesi yapılıyor. İşini kaybeden vatandaşlara yönelik verilen işsizlik maaşında bazı şartlar bulunuyor. Başvuru yapmadan önce bu detayları dikkatlice okumakta fayda var. Başvuru süreci İŞKUR üzerinden yürütülüyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik maaşı şartları neler? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.08.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 11:38
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