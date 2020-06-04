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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerinizden düşmeyecek

Corona virüs salgını ile birlikte birçok vatandaş, evden çalışma modeline geçti. Salgın hastalık, çalışma düzenlerini de değiştirerek beraberinde çok sayıda soruyu da getirdi. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruların hepsi yanıtını buldu. Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı dönemlerinde çalışanın hem yıllık izinden düşülmüyor, hem de maaşı kesilmiyor. İşten çıkarmalar ise 17 Temmuz'a kadar yasak. İşte çalışan herkesi ilgilendiren o bilgiler...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 11:28
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerinizden düşmeyecek

Hürriyet'in haberine göre; İşte tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını sürecinde Türkiye'de çalışanların iş yaşamına ilişkin merak ettiği sorular ve cevapları...

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerinizden düşmeyecek

Soru: Kronik hastalar ne zaman çalışmaya başlayabilir? Hiçbir yerde haber yok bu konuda Mücahit T.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerinizden düşmeyecek

Cevap: Yeni yayımlanan genelge ile kamuda çalışanların Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalar idari izinli sayılacak ve görevlerini yerine getirmiş sayılacaklar. Özel sektörde ise durum biraz daha farklı. Eğer işveren çalışma kararı almışsa, kronik hastalığı olanlar işvereni ile konuşarak, işbaşı yapabilir.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerinizden düşmeyecek

Soru: Çalışmış olduğumuz bir firma sokağa çıkma yasağından dolayı çalışmadığımız günleri, bir ayda 10 günümüzü, resmi tatilleri de kesti. İşverene, işi bırakmak istiyorum dedim, istifa dilekçeni yaz gönder dedi. Gönderdim, çalışmak zorundasınız diyor. Dava açma hakkım var mı? Resul Ç.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerinizden düşmeyecek

Cevap: Sokağa çıkma yasağı dönemlerinde hem yıllık izinden düşülmez hem de çalışanın maaşı kesilmez. İşveren maaşı yatırmak durumunda. İstifanızı isteme konusunda gelince yeni yasa ile 17 Temmuz'a kadar siz işten ayrılamazsınız, işveren de sizi işten çıkartamaz.