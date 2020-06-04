Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerinizden düşmeyecek

Corona virüs salgını ile birlikte birçok vatandaş, evden çalışma modeline geçti. Salgın hastalık, çalışma düzenlerini de değiştirerek beraberinde çok sayıda soruyu da getirdi. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruların hepsi yanıtını buldu. Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı dönemlerinde çalışanın hem yıllık izinden düşülmüyor, hem de maaşı kesilmiyor. İşten çıkarmalar ise 17 Temmuz'a kadar yasak. İşte çalışan herkesi ilgilendiren o bilgiler...