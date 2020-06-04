Kop Tüneli'ndeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı

Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alıp Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya açılan yolların en önemli geçit noktasında bulunan Kop Dağı'nda yapımı süren tüneldeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı. Sürücüler, kar yağışı gibi nedenlerle seyahat hızının düştüğü, mevcut haliyle 45-55 dakikada geçilen Kop Dağı'nı, tünelin tamamlanmasıyla 15-20 dakikada katedebilecek. Yüklenici firma koordinatörü Ufuk Mintaş, "Şu anda 6 bin 900 metre ilerleme sağladık. Bunun içerisinde tam kesit kaplama betonu dahil olmak üzere ilerliyoruz. Fiziki olarak yüzde 58 civarında bir gerçekleşmemiz var" dedi.