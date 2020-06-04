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Haberler Galeri Kop Tüneli'ndeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı

Kop Tüneli'ndeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı

Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alıp Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya açılan yolların en önemli geçit noktasında bulunan Kop Dağı'nda yapımı süren tüneldeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı. Sürücüler, kar yağışı gibi nedenlerle seyahat hızının düştüğü, mevcut haliyle 45-55 dakikada geçilen Kop Dağı'nı, tünelin tamamlanmasıyla 15-20 dakikada katedebilecek. Yüklenici firma koordinatörü Ufuk Mintaş, "Şu anda 6 bin 900 metre ilerleme sağladık. Bunun içerisinde tam kesit kaplama betonu dahil olmak üzere ilerliyoruz. Fiziki olarak yüzde 58 civarında bir gerçekleşmemiz var" dedi.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 13:25
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Kop Tüneli'ndeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı

Kış aylarında buzlanma nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların geçmekte zorlandığı, zaman zaman tipi nedeniyle kapanan Kop Geçidi, tünelin hizmete açılmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.

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Kop Tüneli'ndeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı

Sürücüler, kar yağışı gibi nedenlerle seyahat hızının düştüğü, mevcut haliyle 45-55 dakikada geçilen Kop Dağı'nı, tünelin tamamlanmasıyla 15-20 dakikada katedebilecek.

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Kop Tüneli'ndeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı

Bölgede yapımı devam eden tüneller arasında stratejik yönüyle ön plana çıkan Kop Tüneli, aynı zamanda İran'ın Karadeniz ile bağlantısını sağlayacak.

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Kop Tüneli'ndeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı

Killi zemin yapısı nedeniyle zor şartlarda, 8 aynada delme işlemi devam eden ve 13 kilometrelik iki tüpten oluşan Kop Tüneli'nin bugüne kadar yüzde 58'e tekabül eden, 6,9 kilometrelik kısmında kazı işlemi tamamlandı.

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Kop Tüneli'ndeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, yaptığı açıklamada, mühendislerin ve işçilerin, projeyi hayata geçirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek tünel tamamlanınca bölgedeki ticaretin ve turizmin gelişmesine büyük katkı sağlanacağını ifade etti.