Son dakika: Mağazalar kapandı mı? Corona virüsü nedeniyle kapanan mağazalar hangileri? Corona virüsü nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Virüse karşı Türkiye genelinde kademeli olarak önlemler artırıldı. Bazı markalarda mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. İnternet üzerinde hangi mağazaların kapandığı araştırılıyor. Peki, mağazalar kapandı mı? Corona virüsü nedeniyle kapanan mağazalar hangileri? Giriş Tarihi: 19.03.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 16:38
Corona virüsü nedeniyle mağazalar kapandı mı? Kapatma kararı alan mağazalar hangileri? Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler artırıldı. Tüm dünyada artmaya devam eden corona virüsü salgınını Türkiye'de önlemek amaçlı bazı markalar geçici olarak mağazalarını kapatma kararı aldı. Peki, corona virüsü nedeniyle kapanan mağazalar hangileri? Mağazalar kapandı mı? İşte son gelişmeler...
MAĞAZALAR KAPANDI MI?
Tüm mağazalar kapanmadı. Corona virüsü salgınını önlemek amacıyla bazı markalar, geçici süreyle kapatma kararı aldı.
İşte kapatma kararı alan o markalar:
Hürriyet'in haberine göre; Boyner ve YKM, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'deki tüm mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatacaklarını açıkladı.
Mavi'nin sosyal medya hesabından 'Mavi için çok değerlisiniz' başlığıyla yapılan bir diğer paylaşımda "19 Mart tarihinden itibaren ülke çapındaki Mavi mağazalarının faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara veriyoruz" denildi.
Yargıcı Instagram hesabından şu ifadelerde bulundu; "Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden Koronavirüs (COVID-19) riski artmaya devam ederken Yargıcı olarak başta T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kamu sağlığı kurumları tarafından sağlanan bilgileri devamlı izliyor ve bunlara dayanarak kararlar alıyoruz. Bugün gelinen noktada, ülke çapında tüm Yargıcı mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. Aynı şekilde, yurt dışında yer alan birçok mağazamız da kapanmış durumdadır.Yargıcı'nın üstüne kurulduğu değerler, iyi, kaliteli ve sağlıklı bir hayat ile anlam kazanmakta. Bunun sağlanabilmesi için bizler evlerimizden de olsa, hayal etmeye, yaratmaya ve bu zor günleri atlattıktan sonra hayatlarınıza kaldığımız yerden değer katmak için hazırlanmaya devam edeceğiz.Koronavirüs'ten (COVID-19) etkilenen vatandaşlarımıza tüm iyi dileklerimizi ve sevgilerimizi iletiyoruz.Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz…"